Послание Папы на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения

Папа Франциск обнародовал послание на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения; католики и православные будут его отмечать 1 сентября. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима пишет о «материнском сердцебиении земли»: как сердце младенца в утробе матери бьётся в гармонии с материнским, так и «нам необходимо согласовывать собственные ритмы жизни с ритмами творения». Святейший Отец призывает верующих и всех людей доброй воли «встать на сторону жертв экологической и климатической несправедливости и положить конец бессмысленной войне против творения».

Для созидания устойчивого и справедливого мира требуются безотлагательные действия, отмечает Папа, ссылаясь на серьёзные сигналы Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата. Худшего ещё можно избежать, если все будут вместе работать над созданием более устойчивого образа жизни, сейчас и в будущем.

Каждый может внести свой вклад через обращение сердца, образа жизни и государственной политики, причём это «экологическое обращение» сердец, к которому призывал Иоанн Павел II, является ключевой отправной точкой: оно предполагает обновление отношений с творением, чтобы мы больше не рассматривали его как объект эксплуатации, а берегли как священный дар Творца, пишет Папа.

Изменение образа жизни начинается с благодарности Творцу и восхищения Его творением и продолжается покаянием за наши «экологические грехи». «С помощью Божьей благодати давайте примем образ жизни, который сократит количество отходов и ненужного потребления, особенно там, где процесс производства токсичен и неустойчив». Необходимо внимательнее относиться к своим привычкам и экономическим решениям ради благополучия нынешнего и грядущего поколений, например, экономя ресурсы, перерабатывая отходы, используя доступные продукты и экологически сбалансированные услуги.

Святейший Отец призывает обратить внимание на государственную политику, особенно на «политику экономическую, которая способствует скандальному обогащению немногих привилегированных и унизительным условиям жизни для многих других», серьёзно угрожая миру и справедливости. Вместе мы должны остановить несправедливость по отношению к бедным, а также к будущим поколениям, которых поразят наихудшие последствия изменения климата.

Напоминая о предстоящем Синоде епископов, Папа отмечает, что «весь Народ Божий призван к синодальному диалогу и обращению». Каждая поместная Церковь вносит свой уникальный и незаменимый вклад и молится, чтобы Святой Дух направлял наши усилия по «обновлению лика земли».

В конце послания Папа Франциск заявляет, что «синодальная Церковь должна быть источником жизни для нашего общего дома и всех его обитателей, сея повсюду справедливость и мир».