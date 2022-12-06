Послание Папы Франциска волонтёрам ВДМ-2023 (ВИДЕО)

По случаю Всемирного дня волонтёров Папа Франциск обратился с видеопосланием на испанском языке к добровольным помощникам Всемирного дня молодёжи, который будет проходить с 1 по 6 августа 2023 года в Лиссабоне. Передает русская служба Vatican News.

«Волонтёрство – это мощнейшая сила, которая позволяет человеку выйти за рамки привычного, чтобы чего-то достичь», – отмечает Святейший Отец и благодарит за щедрость всех волонтёров международного молодёжного форума: они являются «силой и олицетворением миссии Церкви», поддерживая её труды своими добровольными начинаниями.

Епископ Рима подчёркивает:

«Одна из вещей, которая поражает меня больше всего, когда я посещаю некоторые Церкви, – это сила волонтёрства. Да, есть епископ, священник, монахини, миряне и все другие, но именно волонтёрская работа создаёт единство».

Святейший Отец перечисляет многие качества добровольцев, отмечая их «настойчивость и реализацию проектов», и приводит конкретные примеры, такие как работа в больницах:

«Целыми днями там остаются мужчины и женщины, готовые жертвовать своим временем, чтобы послужить больным. Волонтёрство –Божья милость. Прошу вас всем сердцем принимать её».