Послание Папы Франциска на LV Всемирный день мира

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ 55-го ВСЕМИРНОГО ДНЯ МИРА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Диалог между поколениями, воспитание и труд – инструменты для созидания прочного мира

1. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир» (Ис 52,7).

Слова пророка Исаии выражают утешение, вздох облегчения народа, пережившего изгнание, измученного насилием и жестокостью, познавшего унижения и смерть. Пророк Варух размышлял о нем: «Что это значит, Израиль, что ты находишься в земле врагов? Состарился ты в чужой земле, осквернился вместе с мертвыми, причислен к находящимся в аде?» (3,10-11). Для этого народа пришествие благовестника, возвещающего мир, означало надежду на возрождение из руин истории, начало светлого будущего.

Однако даже сегодня путь к миру, которому святой Павел VI дал новое название целостного развития,[1] к сожалению, остается далеким от реальной жизни многих людей, а значит, и всего человечества, которое теперь уже во всем взаимосвязано. Несмотря на многочисленные усилия, направленные на установление конструктивного диалога между народами, усиливается оглушающий грохот войн и конфликтов, прогрессируют болезни в пандемических масштабах, усугубляются последствия изменения климата и деградации окружающей среды, обостряется трагедия, вызванная нехваткой продовольствия и питьевой воды, продолжает доминировать экономическая модель, основанная на индивидуализме, а не на солидарном общении. Как во времена древних пророков, так и сегодня не перестают возноситься крики бедных и стоны земли,[2] взывая к справедливости и миру.

В любую эпоху мир является как даром свыше, так и плодом совместных усилий. Существует «архитектура» мира, в которую вносят свой вклад различные институты общества, но есть и «ремесло» созидания мира, в котором участвуем все мы.[3] Каждый может участвовать в строительстве более мирного общества, начиная с самого себя, с отношений в семье, в обществе и с окружающей средой, вплоть до отношений между народами и государствами.

Я хотел бы предложить здесь три пути для созидания прочного мира. Прежде всего это диалог между поколениями как основа для осуществления совместных проектов. Во-вторых – воспитание как фактор свободы, ответственности и развития. И в-третьих – труд, необходимый для полной реализации человеческого достоинства. Эти три элемента необходимы для «создания общественного альянса»,[4] без которого любой мирный проект не имеет смысла.



2. Вести диалог между поколениями ради созидания мира

В мире, все еще зажатом в тиски пандемии, ставшей причиной многих проблем, «некоторые пытаются убежать от реальности, укрывшись в своем маленьком мирке; другие реагируют на нее разрушительным насилием. Однако между эгоистичным безразличием и насильственным протестом всегда есть другой возможный вариант: диалог. Диалог между поколениями».[5]

Любой искренний диалог, даже несущий в себе элементы честного и позитивного спора, требует элементарного доверия между собеседниками. Мы должны вернуть себе это взаимное доверие! Нынешний кризис здравоохранения усилил чувство одиночества и ухода в себя. Одиночество пожилых людей сопровождается чувством бессилия и отсутствием общего представления о будущем у молодежи. Этот кризис, безусловно, болезненный. Но он также может пробудить в людях лучшие качества. На самом деле, во время пандемии мы видели во всех уголках мира щедрые свидетельства сострадания, сопереживания и солидарности.

Вести диалог – это значит слушать друг друга, обмениваться мнениями, придти к общему знаменателю и пойти вместе. Способствовать всему этому между поколениями означает возделывать твердую и бесплодную почву конфликтов и «сортировки» людей, дабы взрастить на ней семена прочного и общего мира.

В то время как техническое и экономическое развитие часто разделяло поколения, современные кризисы выявляют насущную потребность в их союзе. С одной стороны, молодые нуждаются в жизненном и духовном опыте пожилых людей, в их мудрости; с другой стороны, пожилым людям нужны поддержка и любовь молодых людей, их креативность и динамизм.

Большие социальные вызовы и процессы миротворчества не могут обойтись без диалога между хранителями памяти – пожилыми людьми – и теми, кто продолжает историю, – молодыми; не могут они обойтись и без готовности каждого из них уступить место для другого, не претендуя на то, чтобы занять всю сцену, преследуя собственные сиюминутные интересы, как будто нет ни прошлого, ни будущего. Глобальный кризис, который мы переживаем, показывает, что встреча и диалог между поколениями является движущей силой здравой политики, которая не довольствуется управлением существующей ситуацией «путем разрозненных или непродуманных решений»,[6] но которая предлагает себя как высшую форму любви к другому,[7] в поиске совместных и устойчивых проектов.

Если перед лицом трудностей нам удастся вести этот диалог между поколениями, «мы сможем прочно укорениться в настоящем, а отсюда возвращаться к прошлому и смотреть в будущее. Обратиться к прошлому, чтобы извлечь уроки из истории и залечить старые раны, которые порой все еще беспокоят нас. Смотреть в будущее, чтобы подпитывать наш энтузиазм, взращивать мечты, пробуждать пророчества и позволять расцветать надеждам. Таким образом, вместе мы можем учиться друг у друга».[8] Как могли бы деревья расти и плодоносить без корней?

Достаточно подумать о теме заботы о нашем общем доме. Сама окружающая среда, по сути, «является кредитом, который получает каждое поколение и должно передать следующему поколению».[9] Поэтому мы должны ценить и поощрять молодых людей, которые стремятся к более справедливому миру, внимательно относящемуся к сохранению творения, вверенного нашим заботам. Они делают это с заботой и энтузиазмом и, прежде всего, с чувством ответственности перед лицом необходимости срочного изменения курса,[10] которое было нам навязано трудностями, возникшими в результате сегодняшнего этического и социально-экологического кризиса.[11]

С другой стороны, возможность вместе строить пути к миру не может быть отделена от образования и работы – наиболее благоприятных сфер и контекстов для диалога поколений. Именно образование обеспечивает грамматику диалога между поколениями, и именно во время работы люди разных поколений находят возможность сотрудничать, обмениваться знаниями, опытом и навыками ради общего блага.



3. Образование и воспитание как двигатели мира

В последние годы во всем мире наблюдается значительное сокращение бюджета на образование и воспитание, которые считаются, скорее, расходами, чем инвестициями. Тем не менее они являются основными векторами целостного человеческого развития: они делают человека более свободным и ответственным, и они необходимы для защиты и укрепления мира. Другими словами, образование и воспитание являются основой сплоченного гражданского общества, способного порождать надежду, богатство и прогресс.

С другой стороны, военные расходы увеличились, превысив уровень, зафиксированный в конце «холодной войны», и, похоже, будут расти непомерными темпами.[12]

Поэтому необходимо в срочном порядке разработать экономическую политику, позволяющую изменить соотношение между государственными инвестициями в образование и средствами, выделяемыми на вооружение. С другой стороны, осуществление реального процесса международного разоружения может принести огромную пользу развитию народов и государств, высвобождая финансовые ресурсы, которые можно использовать более целесообразно для здравоохранения, образования, инфраструктуры, ухода за территорией и так далее.

Я надеюсь, что инвестиции в воспитание будут сопровождаться большей приверженностью к продвижению культуры заботы.[13] Противостоя расколам в обществе и инертности институтов, она может стать тем общим языком, который разрушает барьеры и наводит мосты. «Страна процветает тогда, когда происходит конструктивный диалог между многочисленными составляющими ее насыщенной культурной среды: массовой культурой, университетской культурой, молодежной культурой, художественной культурой, технологической культурой, экономической культурой, семейной культурой и медиакультурой».[14] Поэтому необходимо сформировать новую культурную парадигму посредством «глобального образовательного пакта для молодых поколений и при их участии, который обязывает семьи, сообщества, школы и университеты, учреждения, религии, правителей и все человечество формировать зрелую личность».[15] Этот пакт способствует воспитанию целостной экологии в соответствии с культурной моделью мира, развития и устойчивости, основанной на братстве и союзе между людьми и окружающей средой.[16]

Инвестиции в образование и воспитание молодых поколений – это основной способ сопроводить их, путем специальной подготовки, к успешному месту в мире труда.[17]



4. Продвижение ценности труда и гарантия работы созидает мир

Труд является незаменимым фактором в деле созидания и сохранения мира. В труде человек выражает себя и свои дарования, проявляет ответственность, прилагает усилия, сотрудничает с другими, потому что мы всегда работаем с кем-то или для кого-то. С этой социальной точки зрения работа – это место, где мы учимся вносить свой вклад в создание более пригодного для жизни и красивого мира.

Пандемия COVID-19 усугубила тяжелую ситуацию в мире труда, который и без того сталкивался с многочисленными проблемами. Миллионы предприятий и производств потерпели крах; временные работники становятся все более уязвимыми; многие из тех, кто обслуживает системы жизнеобеспечения городов, становятся еще более невидимыми для общественного и политического сознания; дистанционное образование во многих случаях породило регресс в обучении и в школьном образовании. Кроме того, молодых людей, выходящих на профессиональный рынок труда, и взрослых, оказавшихся без работы, сегодня ожидают драматические перспективы.

В частности, влияние кризиса на неформальную экономику, в которой часто заняты трудящиеся-мигранты, было разрушительным. Многие из них не признаются национальными законами, как будто их не существует; они сами и их семьи живут в тяжелых условиях, подвергаясь различным формам рабства и не имея системы социального обеспечения, которая могла бы их защитить. Кроме того, в настоящее время лишь одна треть трудоспособного населения мира пользуется системой социальной защиты или может пользоваться ею в ограниченных формах. Во многих странах растет насилие и организованная преступность, удушая свободу и достоинство личности, отравляя экономику и препятствуя развитию общего блага. Выход из этой ситуации может быть найден только через расширение возможностей для достойной работы.

Действительно, труд – это основа, на которой могут быть построены справедливость и солидарность в каждом сообществе. Поэтому «не нужно стараться как можно больше заменять человеческий труд техническим прогрессом: поступая так, человечество навредит само себе. Труд – необходимость, частица смысла жизни на этой земле, путь к зрелости, человеческому развитию и личной реализации».[18] Мы должны объединить идеи и усилия для создания условий и поиска решений, чтобы каждый человек трудоспособного возраста имел возможность своим трудом вносить вклад в жизнь семьи и общества.

Сегодня как никогда актуально продвижение достойных условий труда во всем мире, ориентированных на общее благо и сохранение творения. Необходимо обеспечить и поддержать свободу предпринимательских инициатив и в то же время способствовать пробуждению социальной ответственности, дабы прибыль не была единственным руководящим критерием.

В этой перспективе следует стимулировать, приветствовать и поддерживать на всех уровнях инициативы, побуждающие предприятия уважать основные права работниц и работников, повышая осведомленность не только среди учреждений, но и среди потребителей, гражданского общества и деловых кругов. Чем больше коммерческие предприятия осознают свою социальную роль, тем больше они становятся пространствами осуществления человеческого достоинства, участвуя тем самым, в свою очередь, в созидании мира. В этой связи политика призвана играть активную роль, содействуя установлению надлежащего баланса между экономической свободой и социальной справедливостью. Все, кто работает в этой сфере, начиная с работников и предпринимателей католиков, могут найти верное руководство в социальной доктрине Церкви.

Дорогие братья и сёстры! Сейчас, когда мы стремимся объединить наши усилия для выхода из пандемии, я хотел бы еще раз поблагодарить тех, кто работал и продолжает работать не щадя себя, с чувством ответственности, чтобы обеспечить образование, безопасность и защиту прав, предоставить медицинскую помощь, способствовать встрече больных с их семьями, поддержать материально тех, кто остался без средств к существованию или потерял работу. Я заверяю в своей молитвенной памяти обо всех жертвах и об их семьях.

Я призываю лидеров и тех, кто наделен политической и социальной ответственностью, пастырей и руководителей церковных общин, а также всех людей доброй воли идти вместе по этим трем путям: диалог между поколениями, воспитание и труд. Со смелостью и креативностью. И пусть будет все больше людей, которые в безмолвии, смиренно и упорно, день за днем становятся миротворцами. Пусть благословение Бога мира всегда направляет и сопровождает их!



Из Ватикана, 8 декабря 2021 года



Источник: Vatican News