Поездка Папы Франциска в ОАЭ за 60 секунд (ВИДЕО)

Сегодня завершился Апостольский визит Святейшего Отца в Объединённые Арабские Эмираты.

5 февраля утром Папа возглавил Святую Мессу в спортивном комплексе «Зайед Спорт Сити» в Абу-Даби.

Это богослужение стало крупнейшим христианским событием на Аравийском полуострове: по словам организаторов, в нём приняли участие 180.000 человек, – как на стадионе, так и за его пределами: христиане 100 национальностей, а также 4.000 мусульман.

Служба Vatican News подготовила 60-секундный ролик, который позволяет зрителям пережить все основные этапы путешествия Папы Франциска в Объединенные Арабские Эмираты: