Поездка Папы Франциска на Мальту отложена

Апостольский визит Папы Франциска на Мальту и Гозо, запланированный на 31 мая, перенесён на дату, которая будет определена в зависимости от развития чрезвычайной ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Зал печати Святейшего Престола выступил с официальным заявлением: Апостольская поездка Папы Франциска на Мальту, намеченная на 31 мая этого года, перенесена на неопределённую дату. Вследствие нынешней мировой ситуации и в согласовании с гражданскими властями и поместной Церковью, говорится в коммюнике, запланированный четвёртый визит Папы Римского в древнюю резиденцию одноимённого Рыцарского ордена на острове, который сегодня насчитывает менее 500.000 жителей, не состоится.



Пресс-служба Ватикана сообщила о предстоящем визите в феврале: поездка Святейшего Отца должна была состояться в праздник Пятидесятницы, в программе было также посещение Гозо, одного из островов Мальтийского архипелага.