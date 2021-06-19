Подписаны декреты о прославлении новых подвижников Католической Церкви

19 июня Папа принял на аудиенции префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Марчелло Семераро и в ее ходе уполномочил названную Конгрегацию обнародовать декреты в отношении нескольких подвижников Католической Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск признал чудо, совершенное по заступничеству Слуги Божьего Иоганна Филиппа Йенингена, немецкого иезуита, который жил во второй половине XVII века и основал святилище Пресвятой Богородицы в Шёненберге. Святейший Отец признал героические добродетели итальянского священника Северино Фабриани, основателя Конгрегации Дочерей Провидения для глухонемых, итальянской монахини Орсолы Донати и испанской монахини Марии Стеллы Иисуса.

Святейший Отец признал также героические добродетели Слуги Божьей Анели Розы Годецкой, основательницы Конгрегации Малых Сестер Непорочного Сердца Марии: она родилась в Корчеве (Россия) в 1861 году и скончалась в Ченстохове в 1937-м. Эта Конгрегация, сестер которой называют также гоноратками (по имени второго основателя – блаженного Гонората Козминского) уже более ста лет присутствует в России, Латвии, на Украине и в других странах бывшего СССР.

Были признаны героические добродетели выдающегося французского политического деятеля Робера Шумана, стоявшего после Второй мировой войны у истоков Единой Европы.

Признано также мученичество десяти польских монахинь из Конгрегации Сестер Святой Елизаветы: они погибли во время советской оккупации в конце Второй мировой войны. Это Пасхалина Ян, Мария Эдельбургис Кубитцки, Мария Розария Шиллинг, Мария Аделя Шрамм, Мария Сабина Тиенель, Мария Сапиенция Хейманн, Мария Адельхайдис Тёпфер, Мария Мелуся Рыбка, Мария Акутипа Гольдберг и Фелицитас Элльмерер. Все они были зверски убиты, а Мария Розария Шиллинг подверглась насилию со стороны 30 солдат и затем была убита. Ненависть советских солдат объяснялась именно католической верой монахинь. Воспитанные в атеистической, марксистской культуре, они использовали насилие как средство для унижения монахинь. Ни одна из сестер не покинула монастырь и место своей миссии, даже зная обо всех рисках, и верные сразу же начали почитать их как мучениц. Захоронения сестер сегодня являются целью многочисленных паломничеств.

Папа признал также героические добродетели Робера Шумана (1886-1963), французского политика, который исполнял свое общественное служение как миссию и акт послушания Богу, через молитву и повседневную Евхаристию.