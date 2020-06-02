Письмо Конференции католических епископов России в связи с отменой или смягчением режима самоизоляции

Дорогие собратья в священническом служении, монашествующие, братья и сёстры!

Христос воскрес! Это пасхальное приветствие — основа нашей надежды. Вера в победу Христа над смертью и злом определяет наше отношение ко всем испытаниям нашего земного пути. Одновременно вера в воскресение плоти придает особый смысл заботе о телесном здоровье человека и не позволяет противопоставлять её заботе о духовном благе.

Коронавирус стал непредвиденным и нежеланным гостем в нашей жизни. Однако непредвиденность — это двигатель истории: парадоксально, что нечто бесконечно малое (вирус) оказалось способно изменить уклад жизни всего населения Земли, заставить нас задуматься о том, насколько мы ценим и понимаем свою свободу, о том, каково место Бога в жизни и истории и каково в ней место человека: являемся ли мы главными героями своей жизни, или же лишь второстепенными актёрами во власти случая.

Коронавирус — это нечто неизвестное. Неспособность науки дать быстрый и непротиворечивый ответ на вызов пандемии показала её естественные ограничения. Отдавая должное огромным усилиям, которые учёные прикладывают для того, чтобы преодолеть пандемию, мы тем острее чувствуем потребность вернуться к подлинной религиозности, показывающей нам, что мы созданы для чего-то большего и что Богу должно быть возвращено первенство в истории и в жизни человека и общества.

Коронавирус — это нежеланный гость, потому что он несёт болезнь и смерть. Мы привыкли, насколько это в наших силах, вытеснять эти два фундаментальных переживания из нашей жизни и сознания: проявления этого можно видеть в стремлении многих людей, в том числе верующих, отрицать серьёзность угрозы и преуменьшать число её жертв. Однако пандемия убедительно показала, насколько уязвим и одинок человек. Мы призваны, признавая свои слабость и хрупкость, не бояться их, потому что последнее и главное слово, определяющее наше отношение ко всему, — это воскресение.

Изоляция, связанная с пандемией, заставила нас тосковать по реальным, физическим отношениям друг с другом. Многие наши верующие вновь открыли для себя необходимость и одновременно трудность общения в семье, общине, обществе. Пандемия заставляет нас видеть и отделять то, что необходимо, от того, что является второстепенным для нашего спасения и благополучия, и активно искать того, что нас объединяет, делает нас более щедрыми, внимательными друг к другу. Нас ожидает долгий и непростой путь к тому, чтобы, по словам Папы Иоанна Павла II, «героическое стало обыденным, и обыденное стало героическим» (Проповедь, 23 марта 1980).

Мы воздаём благодарение Богу за всех, кто, с Его помощью, сохранил здоровье или выздоровел. Мы благодарим Его за врачей и других медицинских работников, сотрудников государственных властей и служб, а также добровольцев, которые с решительностью и добротой помогают больным, одиноким и престарелым людям, и тем самым — всем нам. Пусть Господь сохранит их и умножит их силы и верность своему призванию.

Мы также хотели бы вспомнить всех, чья жизнь была прервана этой пандемией, — наших братьев и сестёр во Христе, в том числе священников и монашествующих. Призываем милосердие Божие на помощь всем, кто оплакивает своих умерших родных и близких.

Благодарим Господа и Богородицу, Матерь Церкви, за то, что наши семьи стали в это время подлинными домашними церквями — местом поклонения Богу и любви к ближнему, и за то, что группы верующих нашли возможность, — удалённо, но реально, — быть рядом друг с другом, вместе молиться и свидетельствовать друг другу о своей вере. Мы также благодарим Господа за новые возможности продолжения литургической жизни и учительского служения с помощью современных средств коммуникации. Для многих из нас это стало убедительным свидетельством того, что Церковь жива.

Опасность пандемии еще не миновала, и велика вероятность того, что эпидемиологи называют «второй волной». Поэтому не должна ослабевать наша молитва об избавлении от этого бедствия, и конкретно о том, чтобы Премудрость Божия помогла учёным найти надёжную терапию и разработать эффективные методы профилактики, а государственным властям — разумные способы предотвратить болезнь и обеспечить всем больным доступ к лечению.

Сейчас, когда в нашей стране, как и во многих других, отменяется или ослабляется режим самоизоляции, это становится серьёзным испытанием нашей ответственности и заботы как о себе и своих близких, так и об общем благе. В духе любви и солидарности мы предлагаем вам ряд конкретных пастырских указаний и просим вас принять их в том же духе. Большинство из них уже применяется в католических епархиях в других странах, затронутых пандемией. Вместе с тем, учитывая сложность и многообразие обстоятельств, мы просим вас обращать внимание не только на букву, но и на дух этих указаний. Следует также подчеркнуть, что ответственность за соблюдение этих правил лежит не только на настоятелях и их сотрудниках, но и на всех членах общины.

Всем вам, вашим родным и близким желаем сил и здоровья. Воскресший Христос да будет нашей надеждой!

По ходатайству Пресвятой Богородицы, всех ангелов и святых да благословит вас Триединый Бог, Источник жизни и любви, † Отец † и Сын † и Дух Святой!

† Архиепископ Павел Пецци

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

Председатель ККЕР

† Епископ Иосиф Верт

Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске

Вице-Председатель ККЕР

† Епископ Клеменс Пиккель

Ординарий епархии Св. Климента в Саратове

† Епископ Кирилл Климович

Ординарий епархии Св. Иосифа в Иркутске

Москва – Новосибирск – Саратов – Иркутск

31 мая 2020 года

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ПАСТЫРСКИЕ УКАЗАНИЯ I. Общие указания: 1. Возобновление богослужений с участием народа и любых публичных мероприятий в приходах и иных церковных организациях возможно только с письменного разрешения епископа, при условии снятия властями соответствующего региона ограничений на их проведение, и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 2. Ответственность за соблюдение этих указаний лежит на настоятелях приходов и общин; вместе с тем исполнение этой ответственности возможно только в сотрудничестве с членами общины. Настоятелям следует позаботиться о том, чтобы прихожане были заблаговременно и полно осведомлены об этих указаниях до возобновления богослужений. 3. Там, где эти указания заведомо не могут быть исполнены (например, ввиду малого размера храма или часовни), публичные богослужения проводить не следует. Если это позволяют условия и местные нормы, следует рассмотреть возможность проведения богослужений на открытом воздухе. 4. В первую очередь следует возобновить (там, где оно было приостановлено) служение Таинств, обрядов христианского погребения, а также служение милосердия больным и бедным. 5. До дальнейших указаний продолжает действовать диспенсация от обязанности участия в воскресных и праздничных богослужениях. 6. Напоминаем, что даже самое строгое соблюдение норм не может полностью исключить риск заражения. Поэтому тот, кто участвует в богослужениях и других мероприятиях, принимает всю ответственность за возможные последствия. II. Указания относительно совершения Святой Мессы: 1. В регионах, где ношение защитных масок и перчаток в общественных местах носит обязательный характер, участие в богослужении возможно только при условии их использования. В других местах их использование настоятельно рекомендуется. Исключение составляют священник, чтецы и певчие. 2. Запрещается принимать участие в богослужениях при наличии симптомов респираторных заболеваний, за исключением случаев, когда их причиной является не инфекция, а аллергия (при наличии соответствующего медицинского заключения). 3. Прихожанам старше 65 лет, а также имеющим серьёзные хронические заболевания рекомендуется воздержаться от участия в богослужениях. Настоятелям следует позаботиться о том, чтобы эти прихожане имели возможность приступить к причастию вне Святой Мессы, а также к другим таинствам с соблюдением норм безопасности. Священникам старше 65 лет или страдающим серьёзными хроническими заболеваниями не следует служить публично, за исключением случаев крайней необходимости. 4. Число участников богослужений должно быть ограничено, исходя из необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров (за исключением проживающих совместно членов семьи или общины). Места в храме, соответствующие этому требованию, следует обозначить с помощью специальной разметки. Сотрудники или волонтёры прихода должны следить за соблюдением дистанции, особенно на входе и выходе из храма. Если в храме есть несколько входов (выходов), в высшей степени желательно, чтобы вход в храм и выход из него были разделены. 5. Запрещено участие в богослужениях детей, неспособных соблюдать безопасную дистанцию. 6. Там, где в силу описанных выше ограничений возникает такая необходимость, число богослужений должно быть увеличено, а их продолжительность — сокращена. При этом следует обратить внимание на сохранение достоинства и красоты литургии. 7. Количество служителей, участвующих в богослужении (аколитов, чтецов, министрантов), должно быть сведено к минимуму с учётом необходимости соблюдения требуемой дистанции. По этой же причине рекомендуется ограничить сослужение во время Святой Мессы. 8. Священникам и ответственным за подготовку богослужения следует тщательно мыть руки с мылом, в том числе, перед приготовлением евхаристических видов для Мессы, использовать дезинфицирующие средства при уходе за литургической утварью. При сослужении Святой Мессы священникам, включая предстоятеля, следует принимать Святое Причастие методом погружения; только последний священник потребляет всю Кровь Христа из чаши. Перед причащением народа священнику следует обработать руки антисептиком и надеть маску. 9. Ввиду невозможности соблюсти требуемую дистанцию при сборе пожертвований во время Святой Мессы обычным образом, их следует собирать в отдельные ящики в храме. 10. Процессию к причащению следует организовать так, чтобы соблюдалась требуемая дистанция. 11. Пение во время богослужений должно быть сведено к минимуму. Участие хора или музыкальной группы в богослужении не разрешено ввиду высокого риска заражения. Верные могут пользоваться только собственными песенниками и молитвенниками, которые приносят с собой из дома. 12. Следует исключить рукопожатия и прикосновения, в том числе во время индивидуального благословения. Приветствие мира во время Мессы, как и почитание Священного Писания, креста, икон и мощей совершается только поклоном. 13. Литургические процессии, как внутри, так и вне храма, разрешены только с согласия епископа. III. Другие таинства и обряды: 1. Богослужения с торжественным преподанием таинства Миропомазания переносятся на осень. Также рекомендуется перенести на более уместное время совершение таинства Крещения, обрядов Воссоединения с Католической Церковью и Первого Причастия, за исключением случаев, когда ввиду малого числа кандидатов эти обряды можно совершить с соблюдением норм безопасности. В таком случае эти обряды не должны носить характер публичных и тем более праздничных богослужений. 2. При преподании таинств, подразумевающих минимальную дистанцию (Крещение, Елеопомазание и проч.), священнику (диакону) следует надевать защитную маску. 3. Исповедь следует принимать в хорошо проветриваемом помещении, с соблюдением дистанции. Совершение исповеди в конфессионале не рекомендуется ввиду высокого риска заражения. Если другой возможности для совершения исповеди нет, конфессионал должен быть оборудован защитным экраном и регулярно обрабатываться дезинфицирующим средством. 4. При совершении обрядов погребения следует напомнить родственникам о том, что трапеза является серьезным фактором риска, и без дополнительной опасности заражения участвовать в ней могут только те, кто проживает вместе; если же угощение является неотъемлемой частью местной культуры, его можно заменить раздачей упакованной еды. IV. Прочие указания: 1. Необходимо обеспечить тщательную уборку храмов и других помещений: после каждого богослужения следует протирать ручки дверей и, по возможности, скамьи (стулья) дезинфицирующим моющим средством. Пол в храме следует мыть ежедневно. Туалеты должны быть оснащены одноразовыми полотенцами и жидким мылом, а также памяткой о правилах мытья рук. На выходе из храма, а также из приходского дома следует поставить дополнительные мусорные баки (желательно с крышками) для использованных салфеток и масок. 2. Храмы должны хорошо проветриваться до и после богослужения. Там, где это возможно, двери храма во время богослужения следует оставлять открытыми. 3. Следует убрать освящённую воду из кропильниц при входе в храм. По возможности следует разместить в храме и приходских помещениях в общедоступных местах дезинфицирующие средства (гели, кожные антисептики, влажные салфетки). 4. Общение внутри храма следует свести к самому необходимому. Вход в ризницу необходимо ограничить кругом лиц, ответственных за богослужения. Личные беседы рекомендуется проводить дистанционно, за исключением наиболее серьёзных случаев. 5. Престольные и другие приходские праздники следует перенести на более уместное время. 6. Подготовку к таинствам, например, к таинству Брака, можно проводить индивидуально или в малых группах, только если при этом возможно соблюдение норм безопасности. Продолжающуюся катехизацию следует, насколько возможно, продолжать вести дистанционно. Следует также развивать возможности для воспитания и поддержки духовной и молитвенной жизни онлайн, трансляции богослужений и молитв (Розарий, литургия часов и проч.). 7. Проведение детских лагерей и «Каникул с Богом» в этом году запрещается. 8. Реколлекции для молодёжи и взрослых возможны только в формате, позволяющем соблюдение норм безопасности. 9. Просим монашеские общины, общины посвящённой Богу жизни, а также группы священников, проживающих совместно, организовать свою жизнь таким образом, чтобы их члены, входящие в группу риска, могли жить отдельно от тех, кому необходимо поддерживать постоянный контакт с внешним миром.

Утверждено на заседании Конференции католических епископов России 26 мая 2020 года.