Письмо епископа Иосифа Верта в связи с пандемией коронавируса

Новосибирск, 21.03.2020

Дорогие братья и сестры!

Обращаюсь к Вам с посланием в связи с тревожной ситуацией вокруг коронавируса, который уже стал причиной смерти и страданий многих людей в мире. Этот малоизвестный и коварный враг ворвался в обыденную жизнь людей и стран, заставляя перестроить весь привычный уклад нашей жизни и деятельности. Призываю Вас спокойно, уповая на Господа, но мужественно и ответственно встретить этот вызов. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим 8:31). Уповаем на Господа, как если всё зависит от Него, и прикладываем наши усилия, как если всё зависит от нас.

Мы, верующие в Бога, далеки от мысли, что коронавирус послан нам от Бога как наказание и проклятие. Иисус в своё время говорит о похожей ситуации: «Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибните» (Лк 13:5). Этот призыв к покаянию особенно громко звучит сейчас во время Великого поста. В его перспективе пусть и это время тяжёлого испытания станет для нас благоприятным временем для того, чтобы изменить свой образ жизни и заново строить правильные отношения с Богом и ближними в семье, в общине и в обществе.

В ближайшее время, когда благоразумие потребует от нас ограничиться в общении, скорее всего будут трудности и в регулярном и частом посещении богослужений в наших храмах. Будем же креативными и в духовном нашем делании, научимся быстро менять тактику и стратегию в нашей молитвенной жизни. Я хотел бы пригласить вас всех дома в семье на молитву Святого Розария и Крестного Пути, а вместо пропущенной воскресной проповеди прочитать чтения воскресной Мессы, немного поразмышлять и обсудить с домашними их содержание.

Пока же до введения чрезвычайной ситуации я рекомендую священникам совершать «Мессу в различных нуждах» (Миссал, N 48, стр. 1164-1168), включая в молитву верных прошения о Божьей помощи в этой тяжёлой ситуации, о больных и умерших, о врачах, о властях и всех добровольных помощниках. В конце Святых Месс будет весьма полезно петь «Святый Боже», «Под Твою Защиту» или молитву к святому Иосифу.

При совершении Святой Мессы священникам и ответственным за подготовку богослужения (ризничим, министрантам, чрезвычайным служителям Евхаристии) следует соблюдать меры по профилактике инфекции перед богослужениями и при их подготовке: тщательно мыть руки с мылом, в том числе, перед приготовлением евхаристических видов (хлеба и вина) для Мессы, использовать дезинфицирующие средства при уходе за литургической утварью. Также следует исключить рукопожатия и прикосновения руками. Приветствие мира следует передавать друг другу поклоном.

При сослужении Святой Мессы священникам, включая предстоятеля, следует принимать Святое Причастие методом погружения; только последний священник потребляет всю Кровь из чаши.

При образовании процессии/очереди к Причащению или на исповедь необходимо соблюдать рекомендованную санитарными врачами дистанцию в 1 метр друг от друга.

При причащении верных, если священник заметил, что его пальцы контактировали с устами причастника, рекомендуется приостановить причащение и позаботиться об очищении рук обеззараживающим средством.

По необходимости, и если это не вызывает большого смущения среди верных, им разрешается принимать Святое Причастие в руки, при этом пастырям следует объяснить порядок принятия Причастия в руки и напомнить прихожанам о чистоте рук.

Прихожанам с симптомами ОРВИ и гриппа – в том числе не ярко выраженными – следует воздерживаться от посещения храма, посвящая приличествующее время молитве (ср. кан. 1248 ККП, ККЦ 2181). Верующим следует разъяснить, что отказ от участия в богослужениях в этой ситуации, если он мотивирован искренними намерениями, не только не является грехом, но напротив – добровольной жертвой и актом любви.

Настоятелям следует напомнить прихожанам о возможности причащения больных и пожилых прихожан и быть расположенными посещать больных. Следует также напомнить о возможности причащения вне Святой Мессы и внести в приходское расписание конкретное время для этого.

Почитание креста, икон и мощей в этот период – как для публичных богослужений, так и в индивидуальном порядке – совершается только поклоном, но не целованием. Необходимо убрать воду их кропильниц при входе в храм.

Настоятелям следует обеспечить санитарно-гигиенический контроль в храмах и приходских помещениях посредством влажной уборки с помощью дезинфицирующих средств, прежде всего исповедален, дверных ручек и других поверхностей, а также частого проветривания. По возможности следует разместить в храме и приходских помещениях в общедоступных местах дезинфицирующие средства (гели, кожные антисептики, влажные салфетки).

Духовенству и всем верным следует соблюдать правила и предписания государственных и муниципальных властей и санитарно-эпидемиологических служб по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В связи с этим рекомендуется ознакомиться и ознакомить верных с нормами и правилами поведения, например, можно разместить в храмах и приходских помещениях памятку «Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции» (см. приложение).

Священникам следует принять меры для оборудования исповедален экраном из пластика или другого материала, обеспечивающего непроницаемый барьер для инфекции и обеспечить его надлежащую санитарную обработку.

Напоминаю, что обязанность ежегодной исповеди и причащения может быть исполнена в течение всего периода от Пепельной среды до Пятидесятницы.

Отменяются любые встречи, учебные занятия и культурные мероприятия. Индивидуальная пастырская работа (духовные беседы, подготовка к таинствам, например, к венчанию) может быть продолжена, с соблюдением профилактических норм.

Дорогие братья и сёстры, я надеюсь, что эти слова и рекомендации послужат нашей безопасности и укреплению взаимной заботы между нами и помогут всем нам использовать время Великого поста ради подлинного и глубокого обращения нашей жизни к Богу.

Мы, наверное, все видели видеоролик, как Папа Франциск идёт по опустевшим улицам Рима помолиться о защите. В Италии ситуация самая драматическая. Пусть его подбадривающие и утешительные слова помогут и нам: «Сегодня перед сном подумайте о том дне, когда мы снова сможем выйти на улицу. О том, как мы снова обнимемся, а возможность отправиться за покупками всей семьёй покажется праздником. Подумаем о том, когда происходящее станет воспоминанием, а наша нормальная жизнь покажется подарком – неожиданным и прекрасным. И мы полюбим всё то, что до сегодняшнего дня казалось само собой разумеющимся. И будем ценить каждую секунду.

Сил вам и мужества.

Скоро увидимся!»

С пастырским благословением,

Ваш Епископ,

+ Иосиф Верт

Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске