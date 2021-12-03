Первый день пребывания Папы Франциска на Кипре: встречи с католической общиной и политическим истеблишментом страны

2 декабря в 11 часов утра Папа Франциск начал свой 35-й международный визит: первым этапом его паломничества стало посещение Республики Кипр. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В 15 часов по местному времени самолет со Святейшим Отцом приземлился в международном аэропорту Ларнаки, и после официальной приветственной церемонии Папа отправился в столицу островного государства – Никосию, где в местном Кафедральном соборе встретился с католическими иерархами, духовенством, семинаристами, катехизаторами и представителями церковных движений Кипра.



После приветственного слова маронитского Патриарха Антиохийского кардинала Бешары Бутроса Раи и свидетельства двух монахинь Папа Франциск обратился с речью к поместной Церкви. Епископ Рима с радостью отметил, что он приехал га остров «как паломник по стопам великого апостола Варнавы, сына этого народа, ученика, влюблённого в Иисуса, бесстрашного провозвестника Евангелия». Преемник Святого Петра хочет увидеть, как Божья благодать действует в поместной Церкви, радоваться вместе с ней чудесам Господним и поддержать верующих. Папа Франциск приветствовал духовенство Католической Церкви маронитского и латинского обрядов, которые являются «корнями» для Европы и лицом Вселенской Церкви, вобравшей в себя «переплетение народов и мозаику встреч». Церковная община – это открытое пространство, в котором «нет и не может быть стен: это общий дом, место взаимоотношений, сосуществование различий».



Предстоятель Вселенской Церкви подчеркнул особенности служения на Кипре святого апостола Варнавы, первым из которых было терпение, необходимое и для современной Церкви: в принятии новизны без поспешных суждений, в распознавании знаков Божьего присутствия повсюду, в изучении других культур и традиций, в открытости и сопровождении верующих: «Это также важное послание для Церкви всей Европы, отмеченной кризисом веры: нет смысла быть импульсивными и агрессивными, ностальгировать или жаловаться; нужно двигаться вперёд, читая знаки времени и знаки кризиса. Необходимо заново терпеливо провозглашать Евангелие, особенно новым поколениям».



Такое же апостольское усердие требуется в служении епископов и священников, – близких, милосердных, неосуждающих, любящих отцов, открытых к различным способам выражения веры и к разным культурам. «Церковь хочет не стандартизировать, а терпеливо интегрировать», – подчеркнул Папа Франциск и отметил второй аспект истории апостола Варнавы: его встречу и братскую дружбу с новообращённым Павлом из Тарса. Варнава берёт с собой этого бывшего гонителя христиан и представляет его общине, подражая Иисусу, Который взял с Собой наше человечество, израненное грехом. «Это называется братством».



Варнава и Павел, отметил Римский Первосвященник, смело и плодотворно благовествовали на Кипре, но со временем их апостольские маршруты разошлись: даже между братьями случаются разногласия и споры. Они остались друзьями, а их история учит тому, что в Церкви можно свободно и откровенно говорить о собственной точке зрения, чувствах и идеях, – это помогает расти и изменяться к лучшему. Однако споры нельзя вести ради конфликтов или навязывания собственных воззрений: дискуссии нужны для жизни в Святом Духе, Который есть любовь и единство. «Мы спорим, но остаёмся братьями», – подчеркнул Папа, отметив, что в Церкви по-настоящему братской существует «множество аспектов духовного и церковного восприятия, различные истории, обряды и традиции». Своим братством Католическая Церковь на Кипре призвана «напомнить всей Европе, что для созидания будущего, достойного человечества, необходимо работать вместе, преодолевать разногласия, разрушать барьеры и продвигать мечту о единстве».



В заключение Папа Франциск поблагодарил поместную Церковь за её радость в благовестии, за её труды и самоотдачу на пути, по которому прошли святые Павел и Варнава, и преподал участникам встречи апостольское благословение.

Позднее в тот же день, после личной беседы с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, Папа Франциск встретился в Президентском дворце с представителями властей и гражданского общества страны, а также с аккредитованным на острове дипломатическим корпусом.



В своей речи Предстоятель Вселенской Церкви обратил внимание на то обстоятельство, что Кипр является одновременно восточными вратами Европы и западными вратами Ближнего Востока, будучи таким образом «перекрестком цивилизаций» и имея призвание стать местом встречи и диалога различных народов, чему в немалой степени содействует присущее киприотам гостеприимство. Именно на Кипре имела место и первая инкультурация Евангелия на Европейском континенте, и ныне Вселенский Архиерей прибыл на этот остров как паломник, следуя за первыми великими миссионерами христианства: святыми Павлом, Варнавой и Марком.



Епископ Рима назвал Кипр «подлинной жемчужиной в самом сердце Средиземноморья». В природе для формирования жемчужины необходимо время, в течение которого появляются всё новые слои этой драгоценности. Так и прелесть Кипра сформировало множество культур, взаимодействующих на этом небольшом острове на протяжении столетий. Сегодня неотъемлемой частью палитры населения страны стали мигранты, которых в процентном отношении здесь больше, чем в любой другой стране ЕС. Эту разностороннюю, многогранную красоту необходимо беречь, а для этого следует оказывать надлежащую поддержку всем элементам, из которых складывается гражданское общество, включая и проживающие на острове меньшинства. К этим последним относятся и католические организации, которые «нуждаются официальном признании их институций, дабы их работа, прежде всего в сфере образования и благотворительности, получило прочное юридическое основание».



Далее Преемник Святого Петра заметил, что жемчужина начинает формироваться на месте нанесенного моллюску увечья. Таким же образом и кризисные периоды могут в итоге разрешиться наступлением мира, но для этого необходимо не давать преобладать ненависти, необходимо думать о судьбе будущих поколений, которые хотели бы жить в обстановке мира и согласия, а путем к достижению мира является диалог. Именно Средиземное море могло бы стать читаемым символом мира, объединяя страны, которые оно омывает; но, к сожалению, в настоящее время это море стало местом, где бушуют конфликты и разворачиваются трагедии. «Кипр, как географический, исторический, культурный и религиозный ‘перекресток’, имеет чудесную возможность стать миротворцем. Да будет он ‘мастерской мира’ в Средиземном море», – подвел итог Папа Франциск.

