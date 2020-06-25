Патриарх Варфоломей высказался относительно полемики вокруг собора Святой Софии Константинопольской

Константинопольский Патриарх Варфоломей, который долгое время хранил молчание в связи с событиями вокруг собора Святой Софии Константинопольской, наконец-то сказал, что «был шокирован» недавними заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть, сообщает издание Седмица.

В интервью Washington Post, предстоятель Константинопольской Православной Церкви подчеркнул: «Что я могу сказать как христианский священнослужитель и греческий патриарх в Константинополе? Вместо того, чтобы объединиться, нас разделяет 1500-летнее наследие. Мне грустно, и я шокирован». «Мы выжили в течение 17 веков, и если на то будет воля Божия, мы останемся здесь навсегда», — добавил патриарх Варфоломей, отвечая на вопрос репортера о том, сколько еще может стоять церковь Святой Софии, пустая и заброшенная, когда в Константинополе сейчас живут лишь немногие греки.

The Washington Post сообщает о «провокационной риторике» президента Эрдогана и ссылается на «ядовитый язык» в дискуссии о Святой Софии, который подчеркивает «многовековое религиозное соперничество».