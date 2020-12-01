Патриарх Варфоломей объявил, что приедет на Украину в августе 2021 года

Патриарх Варфоломей намерен посетить Украину в августе 2021 года, в дни празднования Дня независимости. Об этом он объявил 30 ноября после праздничного богослужения в честь памяти святого апостола Андрея Первозванного, основателя и небесного покровителя Константинопольской Православной Церкви.

В торжествах, прошедших вчера в Фанаре, принял участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

«Вселенский Патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, откликнувшись на приглашение президента Украины Владимира Зеленского», – говорится в сообщении Orthodox Times.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский совершил визит в Стамбул, в рамках которого встретился с Патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.