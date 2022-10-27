Патриарх Варфоломей I встретился с королем Карлом III

В полдень 25 октября Патриарх Константинопольский Варфоломей I встретился с британским королем Карлом III в Букингемском дворце, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

Во время личной встречи, которая длилась полчаса, Патриарх еще раз выразил свои соболезнования в связи со смертью матери короля, королевы Елизаветы II, а также передал королю от себя и от всей Константинопольской Церкви пожелания успешного и плодотворного правления.

Патриарх также коснулся празднования столетия основания Фиатирской и Великобританской архиепископии (епархии Константинопольского патриархата в Соединенном Королевстве) и других тем, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи Патриарх представил членов своей делегации: архиепископа Фиатирского и Британского Никиту, митрополита Лаодикийского Феодорита и митрополита Бельгийского Афинагора.

На встрече в Букингемском дворце также присутствовали посол Греческой Республики в Соединенном Королевстве Иоаннис Раптакис и британский посол в Греческой Республике Мэтью Лодж.