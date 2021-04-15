Патриарх Кирилл удовлетворил просьбу митрополита Ювеналия об уходе на покой

Патриарх Кирилл удовлетворил просьбу митрополита Ювеналия об уходе на покой

Апрель 15, 2021

14 апреля 2021 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошение о почислении на покой по состоянию здоровья, сообщает Patriarchia.ru.

Как сообщил журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда, с пониманием отнесся к прошению Высокопреосвященного митрополита Ювеналия, старейшего члена Священного Синода, одного из наиболее заслуженных иерархов нашей Церкви, в течение многих десятилетий достойно исполнявшего многотрудные обязанности на разных поприщах церковного управления.

В среду направил патриарху Кириллу прошение о почислении на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Приходами Подмосковья он руководил без малого 44 года – с июня 1977-го.

В связи с поданным прошением Патриарх Кирилл вступил в непосредственное управление Московской митрополией, образованной решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 13 апреля сего года, до избрания Синодом Патриаршего наместника, митрополита Крутицкого и Коломенского.

Митрополит Ювеналий родился 22 сентября 1935 года и на сегодня является старейшим из правящих архиереев Русской православной церкви. Постоянный член Священного синода (с 1972 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна