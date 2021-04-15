Патриарх Кирилл удовлетворил просьбу митрополита Ювеналия об уходе на покой

14 апреля 2021 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошение о почислении на покой по состоянию здоровья, сообщает Patriarchia.ru.

Как сообщил журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда, Патриарх Кирилл с пониманием отнесся к прошению Высокопреосвященного митрополита Ювеналия, старейшего члена Священного Синода, одного из наиболее заслуженных иерархов нашей Церкви, в течение многих десятилетий достойно исполнявшего многотрудные обязанности на разных поприщах церковного управления.

В среду митрополит Ювеналий направил патриарху Кириллу прошение о почислении на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Приходами Подмосковья он руководил без малого 44 года – с июня 1977-го.

В связи с поданным прошением Патриарх Кирилл вступил в непосредственное управление Московской митрополией, образованной решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 13 апреля сего года, до избрания Синодом Патриаршего наместника, митрополита Крутицкого и Коломенского.

Митрополит Ювеналий родился 22 сентября 1935 года и на сегодня является старейшим из правящих архиереев Русской православной церкви. Постоянный член Священного синода РПЦ (с 1972 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».