Пастырские ориентиры для государственной регистрации духовенства в Китае

28 июня Святейший Престол обнародовал Пастырские ориентиры по государственной регистрации духовенства в Китае. Документ был разработан по просьбе китайских епископов, которым в момент обязательной регистрации предъявляется для подписания неоднозначная формулировка о признании «принципа независимости, автономии и самоуправления Церкви в Китае». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Согласно китайским епископам, эта формулировка может подразумевать независимость Церкви в Китае от Преемника Святого Петра и, таким образом, противоречить католическому вероучению. В документе Святого Престола говорится, что в свете Временного соглашения с китайскими властями от 22 сентября 2018 года понятие независимости Католической Церкви в Китае логичнее интерпретировать не как независимость от Папы и от Вселенской Церкви, а как принцип независимости в политическом плане, на котором основано присутствие и деятельность поместных Церквей во всём мире. Тем не менее Святейший Престол, утверждается в документе, «не намерен воздействовать на чью-либо совесть»; с другой стороны, «подпольное существование не может считаться нормальным явлением в жизни Церкви». Поэтому «Святейший Престол продолжает призывать к тому, чтобы государственная регистрация духовенства происходила при гарантии уважения к совести и глубоким католическим убеждениям вовлеченных лиц». Католическая идентичность включает в себя единство с Преемником Святого Петра, но это не означает, что поместная Церковь должна быть «чужеродным телом для общества и культуры страны, в которой живет и действует». Актуальный контекст развивающегося диалога между Китаем и Святым Престолом отличается от контекста, в котором зарождались «патриотические» организации, кроме того, все епископы сегодня находятся в общении с Апостольским Престолом. Ватикан продолжает диалог на эту тему с властями КНР и тем временем предлагает два способа, которые, с одной стороны, не будут противоречить законам страны, а с другой – не будут противоречить убеждениям тех, кто в предложенной властями формулировке понятия независимости усматривает несоответствие католической доктрине, то есть интерпретирует его как независимость от Преемника Святого Петра.

Итак, в том случае, когда акт государственной регистрации представляется неуважительным к католической вере, Святой Престол предлагает епископам и священникам дополнить свою подпись письменным уточнением либо, если это невозможно, устным заявлением, желательно в присутствии свидетеля. Затем необходимо засвидетельствовать свои намерения собственному ординарию. С другой стороны, Святейший Престол «относится с пониманием и уважением к выбору тех, кто по соображениям совести не сможет зарегистрироваться в существующих условиях». В документе звучит призыв к верным мирянам также отнестись с пониманием к любому решению своих пастырей и «воздержаться от осуждения чужого выбора, сохраняя узы единства и проявляя ко всем милосердие».

«Святейший Престол, епископы, священники, монахи, монахини и верные миряне, — все призваны распознавать волю Бога с терпением и смирением», — говорится в заключительной части документа.