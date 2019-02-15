Папа встретился с представителями коренных народов

14 февраля в римской штаб-квартире FAO Папа Франциск встретился с участниками Международного форума коренных народов, представляющих 31 народность из Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского региона. Форум проходил при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития.

Присутствие коренных народов на встрече в Риме, отметил Папа, свидетельствует о злободневности экологических проблем и помогает нам взглянуть заново на нашу планету, страдающую от человеческой жадности, разрушительных военных конфликтов и стихийных бедствий. Перед лицом этих несчастий нельзя оставаться равнодушными, равно как откладывать меры по эффективному реагированию: «Лишь сильное чувство братства укрепит наши руки, дабы помочь сегодняшним нуждающимся и открыть двери в завтрашний день для поколений, которые придут после нас», — подчеркнул Святейший Отец.

Бог сотворил землю на благо всех, и наша планета богата природными ресурсами; коренные народы с их богатым разнообразием традиций, знаний и методов предков становятся для всех предупреждением, подчеркивая, что человек вовсе не является властелином природы, а только управляющим, призванным заботиться о ней. Епископ Рима подчеркнул, что коренные народы — это «живой клич» надежды, напоминающий всем жителям планеты об их ответственности об общем доме; о том, что землю разрушают эксплуататорские привычки, жестокий индивидуализм, потребительство и холодный эгоизм.

Со своей стороны, коренные народы не могут больше страдать от несправедливости, а их молодежь имеет право на лучший мир: всё это требует от нас согласованных и убедительных ответов. Современный мир нуждается в диалоге с коренными народами, в их опыте и мудрости, подчеркнул Святейший Отец.

В конце встречи Папа Франциск призвал продолжать заботиться о творении и преподал участникам форума апостольское благословение.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News