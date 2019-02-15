Папа в FAO: бороться с голодом в мире, не уклоняясь от ответственности

Наше общество добилось значительных результатов в различных областях знаний, однако миллионы людей в мире по-прежнему страдают от голода и недоедания: с такими словами во время своего визита Папа Франциск обратился к участникам 42-й сессии Совета управляющих Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), которая 14 февраля проходила в римской штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

В своей речи Святейший Отец отметил, что для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года нужна единодушная приверженность международного сообщества и «всех тех, кто обладает ресурсами», поскольку «от обязанностей нельзя уклоняться»: нужно принимать их на себя в виду конкретных и реальных решений. Только тогда можно будет утверждать, что «у голода нет ни настоящего, ни будущего, а только прошлое».

Папа Франциск подчеркнул, что своим присутствием на церемонии он хотел заявить о нуждах множества наших братьев, страдающих из-за разрушенной экологии, голода и нищеты, дабы их зов о помощи был наконец услышан. Устойчивое развитие требует продвижения сельского хозяйства; парадоксально, что «значительная часть из более чем 820 миллионов человек, страдающих от голода и недоедания в мире, проживает в сельских районах, занимается производством продовольствия и состоит из крестьян». Нельзя также не считаться с «глобальной миграцией» сельских жителей в города.

Перед лицом проблем, которые «негативно сказываются на судьбе множества людей», необходимо «объединять усилия, достигать договорённостей и налаживать связи», подчеркнул Папа. В фокусе этих действий всегда должен находиться человек; нужно помогать людям, поражённым нищетой, стать активными участниками эффективных перемен, а не только получателями помощи. Каждый человек и каждое общество, отметил Епископ Рима, должны иметь возможность полностью раскрыть свои способности. По словам Святейшего Отца, Организация Объединённых Наций призвана «углублять децентрализацию, содействовать сотрудничеству между странами Юга, диверсифицировать источники финансирования и формы деятельности».

В конце выступления перед Советом управляющих агентства ООН по развитию сельского хозяйства Папа Франциск выразил надежду на «обильный урожай справедливости и процветания», подчеркнув роль инноваций и предпринимательских инициатив в сельском мире: необходимо продвигать «совестливую науку» и «ставить технологию на службу бедным».

Источник: Vatican News