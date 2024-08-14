Папа встретился с новым ректором Католического университета Святейшего Сердца

12 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана ректора Католического университета Святейшего Сердца Елену Беккалли, которая возглавила этот миланский вуз с 1 июля, сообщает Vatican News.

50-летняя профессор-экономист была избрана ректором в конце июня. Она стала первой женщиной в истории Католического университета Св. Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore), занявшей эту должность, и будет руководить учреждением до 2028 года. До недавнего времени итальянка занимала в вузе должность декана факультета банковского дела, финансов и страхования.

В ходе встречи обсуждались различные вопросы, многие из которых касались академической среды и вызовов, стоящих перед современной образовательной системой. Профессор Беккалли выразила признательность Святейшему Отцу за его неизменную духовную поддержку университета, а также поделилась информацией о многочисленных проектах, которые реализуются в пяти кампусах университета в Милане, Брешии, Пьяченце, Кремоне и Риме. Эти проекты направлены на решение глобальных проблем, охватывающих различные аспекты современного общества.

В интервью ватиканским СМИ Беккалли охарактеризовала встречу с Папой Франциском как «сердечную и полную перспектив». По её словам, Папа подчеркнул важность воспитания молодёжи не только интеллектом, но и сердцем и руками, особо отметил значимость преподавательского труда и добавил, что «никогда нельзя терять чувства юмора».

В официальном заявлении университета говорится, что учреждение, постоянно обновляясь, стремится поддерживать и направлять новые поколения в процессе получения всестороннего академического образования в условиях стремительно меняющегося мира. Университет активно укрепляет дух общины и непрестанно углубляет понимание своей миссии: быть современным католическим университетом, ведомым духом свободы и поиска истины.

Католический университет Святейшего Сердца ставит перед собой задачу стать местом встречи различных культур. В настоящее время разрабатывается программа «Африка», нацеленная на создание синергии в сферах здравоохранения и экономики, чтобы содействовать развитию беднейших стран.

Основанный в 1921 году в Милане, Католический университет Святейшего Сердца сегодня включает 12 факультетов и 7 аспирантур. Учебное заведение также связано с сетью медицинских учреждений, в числе которых клиника имени Агостино Джемелли, названная в честь одного из основателей университета.