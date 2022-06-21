Папа встретился с молодёжью из сиро-малабарских епархий

Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников конференции молодёжных лидеров различных сиро-малабарских епархий диаспоры, которые прибыли в Рим вместе со своими пастырями. Передает русская служба Vatican News.

В каждом паломничестве, отметил Папа, обращаясь к гостям, «мы ищем прежде всего Господа Иисуса, Который есть Путь, Истина и Жизнь». Мы хотим идти Его дорогой любви, – единственным путём, ведущим к вечной жизни. На этих трудных и увлекательных стезях Господь никогда не оставляет нас одних, и мы получаем драгоценный опыт, который придаёт смысл всей жизни. Иисус даёт нам силы сказать «да» ответственному служению в Его Церкви, которая является апостольской: она основана на живом свидетельстве апостолов и постоянно растёт не за счёт прозелитизма, а благодаря свидетельству верующих. Сиро-малабарские молодёжные лидеры призваны быть такими «в первую очередь среди своих сверстников в диаспоре, но также и для тех, кто не принадлежит к их общине и даже не знает Господа Иисуса», подчеркнул Святейший Отец.

Все молодые люди, по словам Папы Франциска, стремятся «к подлинной, прекрасной и великой любви», и такую любовь открывает Сам Господь. Свидетельство любви, оставленное святыми каждой эпохи, «лучше всяких рассуждений показывает, что христианство состоит не из серии запретов, заглушающих стремление к счастью, а из жизненного замысла, способного наполнить сердце». Не нужно бояться противостоять широко распространённой тенденции сводить любовь к чему-то тривиальному, лишённому красоты, единства, верности и ответственности. «Когда мы используем других как объекты своих эгоистических целей, сердца разбиваются и остаётся печаль», – сказал Епископ Рима.

Папа напомнил о следующем Всемирном дне молодёжи в Лиссабоне, который будет вдохновляться встречей Пресвятой Богородицы с Елизаветой. Мария не закрывается дома, размышляя о полученной великой привилегии или о связанных с этим немалых проблемах: она не позволяет сковать себя гордыней или страхом. Её пожилой родственнице нужна помощь, поэтому она сразу же отправляется в путь, и во время встречи с Елизаветой из её сердца изливается Magnificat. По словам Папы, это заставляет задуматься о плодотворности встреч со стариками, которые передают молодёжи «эстафету» веры, памяти, мудрости, своих корней. Епископ Рима призвал молодых сиро-малабарцев следовать примеру Богородицы и почаще навещать пожилых родственников:

«Молодая Матерь Иисуса хорошо знала молитвы своего народа, которым её научили родители, бабушки и дедушки. В молитвах наших стариков сокрыто сокровище. В гимне ‘Величит душа моя Господа’ Мария собирает воедино наследие веры своего народа и перелагает его в свою собственную песнь, которую в то же время вся Церковь возносит вместе с ней. Чтобы молодёжь смогла превратить свою жизнь в хвалебный гимн, в дар для всего человечества, необходимо укорениться в традиции и молитве предыдущих поколений».

Папа Франциск призвал молодых католиков изучать историю своей Церкви, её духовное и литургическое достояние, углублять знание Слова Божьего и укрепляться Святыми Таинствами. Пресвятая Богородица учит нас «не зацикливаться на проблемах и трудностях», но жить, прославляя Бога. «В динамике жизни сегодняшние просьбы станут завтра поводом для благодарения», – подчеркнул Епископ Рима и преподал паломникам апостольское благословение.