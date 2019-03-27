Папа внёс касающиеся монашествующих изменения в Кодекс канонического права

Communis vita: так озаглавлено апостольское послание Папы Франциска в форме motu proprio, которым он вносит некоторые поправки в Кодекс канонического права, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Речь идет о правилах, которых следует придерживаться монашеским настоятелям в отношении тех членов общин, которые длительно отсутствуют без разрешения настоятеля. Согласно кан. 665, монашествующие обязаны проживать в своей обители и вести совместную жизнь. Если же кто-то покидает общину без разрешения, то настоятели должны предпринимать все возможные усилия, чтобы разыскать его и помочь вновь держаться своего призвания.

Апостольским посланием Communis vita Папа Франциск не отменяет этих предписаний, однако рассматривает такую ситуацию, когда настоятелю не удается разыскать члена института. Согласно действующим нормам, после шести месяцев незаконного отсутствия возможно начать процесс увольнения из института. Однако, замечает Папа, в этой ситуации возникают правовые сложности, если местонахождение члена института неизвестно. Чтобы помочь монашеским институтам соблюдать дисциплину, Святейший Отец добавляет в канон 694 об увольнении монашествующих дополнительный параграф, дополняя уже существующие причины для увольнения ipso facto – какими являются отречение от католической веры или попытка вступить в брак — также незаконное непрерывное отсутствие, продолжающееся по меньшей мере 12 месяцев, в том случае, если местонахождение члена института неизвестно. Старший настоятель после неудачных попыток разыскать отсутствующего члена института должен заявить о том, что его местонахождение неизвестно, и получить подтверждение от Святейшего Престола, если речь идет о конгрегации Папского права, или от епископа, если речь идет о епархиальном институте. Сделанные поправки потребовали также небольшой модификации 729 канона, касающегося секулярных институтов, поскольку к ним правила увольнения по причине незаконного отсутствия не применяются.

Как пояснил архиепископ Хосе Родригес Карбальо, секретарь Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, поправки внесены в результате неоднократных обращений монашеских настоятелей в ситуациях, когда член обители покинул ее, получив разрешение, но не вернулся, не запросил освобождения от монашеских обетов и, фактически оставаясь членом института, создавал ситуации, несовместимые с монашеской жизнью. В частности, речь шла о вовлечении членов монашеских институтов в финансовые действия, которые могли нанести ущерб институту.

Поправки к Кодекс канонического права вступят в силу с 10 апреля.