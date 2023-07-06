Папа учредил Комиссию по новомученикам – свидетелям веры

5 июля, в связи предстоящим с Юбилеем 2025 года, Папа Франциск учредил при Департаменте по прославлению святых специальную Комиссию по новомученикам – свидетелям веры. Целью рабочей группы будет составление перечня всех, кто пролил свою кровь за исповедание Христа и свидетельство Евангелия в первой четверти XXI века. Передает русская служба Vatican News.

«Мученики в Церкви, – поясняет указ Святейший Отец, – являются свидетелями надежды, которая проистекает из веры во Христа и побуждает к истинному милосердию. Надежда поддерживает глубокую убеждённость в том, что добро сильнее зла, потому что Бог во Христе победил грех и смерть». Новая комиссия продолжит поиск, уже начатый по случаю Великого юбилея 2000 года, для идентификации свидетелей веры в первой четверти нашего столетия и продолжить его в будущем.

Папа Франциск подчёркивает: «В каждую эпоху мученики сопутствовали жизни Церкви и по сей день они процветают как зрелые и великолепные плоды виноградника Господня. В наше время мучеников больше, чем в первые века: это епископы, пресвитеры, монашествующие, миряне и семьи, которые в разных странах мира предоставили наивысшее доказательство любви жертвой собственной жизни». В послании Tertio millennio adveniente святой Иоанн Павел II заявляет: необходимо сделать всё возможное, чтобы наследие «неизвестных солдат великого дела Божьего» не было утрачено. 7 мая 2000 года память этих мучеников почтили во время экуменического молебна в Колизее: Епископ Рима, представители Церквей и церковных общин со всего мира подтвердили «экуменизм крови».

«Также во время следующего Юбилея, – пишет Святейший Отец, – мы объединимся для подобного празднования. Это начинание не имеет целью установку новых критериев для канонической оценки мученичества, но продолжит уже начатое выявление тех, кого по сей день продолжают убивать лишь за то, что они христиане. Поэтому речь идёт о продолжении исторического исследования, чтобы собрать свидетельства жизни (вплоть до пролития крови) этих сестёр и братьев и сделать память о них сокровищем христианской общины. Исследования будут касаться не только Католической Церкви, но и всех христианских конфессий».

«Также в наше время, – говорится в указе, – когда мы являемся свидетелями смены эпох, христиане продолжают демонстрировать, в условиях большого риска, жизненную силу объединяющего нас Крещения. Среди них немало тех, кто, несмотря на осознание опасности, проявляют веру или участвуют в воскресной Евхаристии. Других убивают, когда они в духе любви помогают бедным, когда они заботятся о тех, кого отвергает общество, когда они почитают и продвигают дар мира и силу прощения. Третьи, индивидуально или в группах, становятся молчаливыми жертвами исторических потрясений. Мы в большом долгу перед всеми ними и не можем забывать о них», – подчёркивает Папа.

Таким образом, работа комиссии позволит поставить рядом с мучениками, официально признанными Церковью, многочисленные документальные свидетельства «наших братьев и сестёр в обширной панораме, в которой звучит единый голос христианского мученичества». В работу комиссии будут вносить активный вклад поместные Церкви, монашеские институты и другие христианские общины.

В конце послания Папа Франциск пишет: «Я убеждён, что в мире, где порой кажется, что зло берёт верх, разработка этого перечня – также в контексте приближающегося Юбилея – поможет верующим прочесть и наше время в пасхальном свете, извлекая из сокровищницы столь щедрой верности Христу основания для жизни и добра».



(На фото — французский священник Жак Амель, убитый в 2016 году)