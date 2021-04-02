Папа совершил Мессу Вечери Господней в доме кардинала Беччу

Святую Мессу in Coena Domini Епископ Рима совершил в частном порядке в личной часовне кардинала в присутствии членов Движения фоколяров.

Согласно источникам из церковного Движения фоколяров, подтверждённым окружением кардинала Анджело Беччу, 1 апреля около 17 часов 30 минут Папа Франциск нанёс неожиданный визит кардиналу в его жилище, расположенном в ватиканском Дворце Священной канцелярии. Здесь, в личной часовне кардинала, Епископ Рима совершил Божественную литургию in Coena Domini (Вечери Господней).

Кроме кардинала Анджело Беччу и монахинь, его помощниц, на богослужении присутствовали несколько членов Движения фоколяров. Речь идёт о частной инициативе Святейшего Отца, передает Vatican News.