Папа скорбит о жертвах пожара в порту Матансас

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с крупным пожаром на нефтехранилище в порту Матансас на севере Кубы, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек, более 120 получили ранения и 17 пропали без вести, сообщает русская служба Vatican News.

На месте катастрофы работают специалисты из разных стран, из зоны бедствия были эвакуированы почти две тысячи человек.

В телеграмме на имя президента католического епископата Кубы монсеньора Эмилио Арангурена Эчеверриа Святейший Отец заверяет кубинский народ и семьи пострадавших в своей духовной близости, вознося молитвы Господу, дабы Он даровал им силы в это скорбное время и поддержал усилия по ликвидации пожара и поиску пропавших без вести. Папа Франциск от всего сердца преподаёт «утешительное апостольское благословение в качестве залога надежды на воскресшего Христа», говорится в конце послания за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина.