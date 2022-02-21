Папа Римский предостерег от войны «на степях Восточной Европы»

Папа Франциск предостерег от войн, в том числе в Восточной Европе. Соответствующее заявление он сделал в минувшую пятницу на встрече с представителями Восточных Церквей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святейшего Престола.

«Мы окружены войнами, и это трагедия. Человечество, которое гордится своими достижениями в науке, философии, многим другим, отступает назад в вопросах мира. Оно чемпион по войнам. Это повод для стыда для всех», — сказал понтифик.

«Мы надеялись, что не придется повторять это в третьем тысячелетии. Но мы видим кровопролитие в конфликтах на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке, мощные грозные ветры дуют на степях Восточной Европы, разжигая огонь оружием, оставляя холод в сердцах невинных», — сказал Франциск.

По призыву Папы Франциска 26 января прошел День молитвы за мир в Украине. Понтифик неоднократно в своих проповедях призывал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. В четверг в центре Рима прошла многочисленная манифестация в знак поддержки мира на Украине, организованная католической общиной Святого Эгидия, которая обещает продолжать подобные акции.