Папа принял отставку кардинала Роберта Сара

Папа Франциск принял отставку кардинала Роберта Сара с поста префекта Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

15 июня 2020 года гвинейскому иерарху исполнилось 75 лет. Роберт Сара был рукоположён в священники 20 июля 1969 года; спустя десять лет Папа Иоанн Павел II назначил 34-летнего пресвитера архиепископом Конакри. В 2001 году иерарх занял должность секретаря Конгрегации евангелизации народов, а в 2010 году Папа Бенедикт XVI возвёл его в сан кардинала с титулярной диаконией Сан-Джованни-Боско-ин-Виа-Тусколана и назначил председателем Папского Совета Cor Unum. Роберт Сара участвовал в конклаве в марте 2013 года, на котором был избран Папа Франциск. 23 ноября 2014 года Святейший Отец поручил кардиналу Сара возглавить Конгрегацию богослужений и дисциплины Таинств в должности префекта.