Святейший Отец прибыл в Монголию

1 сентября в 9 часов 51 минуту по местному времени Папа Франциск приземлился в международном аэропорту «Чингисхан» в Улан-Баторе, где Святейшего Отца встретили представители гражданских и церковных властей Монголии, в том числе президент Епископской конференции Центральной Азии монсеньор Хосе Луис Мумбиела Сьерра, ординарий епархии Пресвятой Троицы в Алматы. Папе предложили традиционное национальное угощение. Официальная церемония приветствия состоится утром 2 сентября.

На борту самолета Святейший Отец пообщался с журналистами. Приветствуя прессу, Папа сказал:

«Посещать Монголию означает посещать малый народ на большой земле. Монголия кажется бескрайней, а жителей немного, — это малый народ с великой культурой. Я думаю, что нам будет полезно постичь эту широкую, необъятную тишину. Она поможет нам понять, что это значит, но не интеллектом: понять с помощью чувств. Монголию можно понять с помощью чувств. Позволю себе сказать, что, наверное, будет полезно послушать музыку Бородина: она в состоянии выразить, что означает эта широта и величие Монголии».