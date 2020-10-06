Папа поблагодарил переводчиков энциклики

Папа Франциск назвал имена переводчиков новой энциклики и обратился к ним со словами благодарности.

Непосредственно перед подписанием документа, которое состоялось 3 октября на гробнице святого Франциска в Ассизи, Папа отметил, что этот текст преподнёс к алтарю монсеньор Паоло Браида из Первой секции Госсекретариата, ответственный за переводы текстов Святейшего Отца. Именно он следит за этим процессом, и Папа пожелал, чтобы он сопровождал его в поездке в Ассизи. Вместе с монсеньором Браидой Папа упомянул о доне Антонио, переводчике с испанского на португальский, и о доне Крусе, испанце, который руководил всеми остальными переводами с испанского оригинала.

В лице присутствовавших на подписании переводчиков Папа Франциск поблагодарил всех, кто работал над переводом и редактированием официального текста энциклики, отметив, что они трудятся со смирением и не выставляют себя напоказ.

Источник: Vatican News