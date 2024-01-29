Папа: отец Амель ‒ сияние света против богохульства

25 января в святилище Лурдской Божьей Матери во Франции стартовали Международные дни святого Франциска Сальского, проходящие в 27-й раз. В этом году Святейший Отец направил послание участникам в связи с присуждением международной премии имени Жака Амеля, священника, погибшего от рук исламских экстремистов 26 июля 2016 года в церкви города Сент-Этьен-дю-Рувре. Передает русская служба Vatican News.

Международная премия «Жак Амель 2024» является хорошим средством поощрения и поддержки тем, кто освещает инициативы по продвижению мира и межконфессионального диалога. В этом году эта премия была присуждена канадской журналистке Саре Кристин Буриан и её итальянской коллеге Ромине Гоббо.

В послании, которое зачитал Апостольский нунций во Франции монсеньор Челестино Мильоре, Святейший Отец подчеркнул роль информации в построении братского мира и уважении убеждений каждого человека, «поскольку они участвуют в формировании и воспитании совести, в особенности у молодых людей».

Мученическая смерть отца Амеля перед лицом яростного, слепого насилия, развязанного во имя Бога, стала прекрасным свидетельством о Христе. Это незаменимое свидетельство должно быть широко известно, чтобы служить средством от «насилия, ненависти и неприязни, которые, к сожалению, всё чаще наблюдаются в нашем обществе», ‒ пишет Папа.

Сегодня в самых разных средствах коммуникаций передаётся ошибочная, а иногда и заведомо ложная информация, настраивающая людей друг против друга. Необходимо противостоять проявлениям радикализации, «которые поощряются и разжигаются, особенно в некоторых религиозных группах, пропагандирующих насилие во имя Бога, что является богохульством», ‒ призывает Папа Франциск.

Мы должны стремиться «к истине, подлинности как в человеческих отношениях, так и в научных исследованиях», углублять веру, помогать читателям на этом пути, опираясь на Евангелие. Важно доносить информацию, избегая стандартных клише, имея «мужество обличать ошибки и отклонения, особенно, когда они нарушают человеческое достоинство», ‒ призывает в конце послания Святейший Отец.