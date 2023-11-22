Папа обеспокоен ситуацией Церкви в Германии

Святейший Отец в очередной раз выразил обеспокоенность реформаторскими идеями Католической Церкви в Германии. В письме от 10 ноября он в очередной раз заявил, что создание так называемого национального Синодального комитета «не может сочетаться с сакраментальной структурой Католической Церкви». Передает русская служба Vatican News.

Послание Папы Франциска стало ответом на письмо четырёх женщин, которые вышли из состава немецкого синодального пути, видя угрозу раскола Церкви в Германии. Епископ Рима пишет: «Я тоже разделяю озабоченность по поводу многих конкретных шагов, которые угрожают всё дальше отклонить значительную часть этой поместной Церкви от общего пути Вселенской Церкви».

По мнению Папы, к этим шагам, несомненно, относится создание Синодального комитета, который в свою очередь должен привести к учреждению Синодального совета. Святейший Престол однозначно запретил создание такой структуры в письме от 16 января этого года, одобренном Папой.

Епископ Рима предостерегает от поиска «спасения» в очередных комитетах и «постоянного обсуждения – с некоторым эгоцентризмом – одних и тех же тем». Цитируя своё Послание к Народу Божьему в Германии (от 29 июня 2019 г.), Святейший Отец напоминает о необходимости молитвы, покаяния и поклонения, а также призывает немецких верующих «открыться и выйти навстречу братьям и сёстрам, особенно тем, кто брошен на пороге наших церквей, на улицах, в тюрьмах и больницах, на площадях и в городах. Я убеждён: именно там Господь укажет нам путь», подчёркивает Папа Франциск.