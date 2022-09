Папа на закрытии Религиозного конгресса в Казахстане: «Существует связь между политикой и трансцендентностью»

Заключительным этапом апостольского визита Папы Франциска в Республику Казахстан стало выступление на закрытии Седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий, после провозглашения совместной декларации его участников. Приводим полный текст выступления Святейшего Отца, опубликованный русской службой Vatican News.

Дорогие братья и сестры!

Вместе мы прошли этот путь. Спасибо, что приехали из разных частей света и привезли с собой богатство своей веры и культур. Спасибо за насыщенные дни общения, труда и усилий во имя диалога, столь ценные в это сложное время, омраченное не только пандемией, но и бессмысленным безумием войны. Слишком много ненависти, разделений и слишком мало диалога и понимания другого. В современном мире это еще более опасно и удручающе. Мы не сможем идти вперед, если так и останемся связанными и разделенными, скованными вопиющим неравенством. Поэтому благодарю вас за усилия, направленные к миру и единству. Благодарю местные власти, которые радушно приняли нас, старательно подготовили и организовали этот съезд, а также народ Казахстана, дружелюбный и храбрый, способный принимать другие культуры, сохраняя свою благородную историю и ценные традиции. Kiop raqmet! Большое спасибо! Thank you very much!

Девиз моего визита, который подходит к концу, — Посланники мира и единства. Девиз звучит во множественном числе, так как путь у нас общий. Этот седьмой съезд, который мы провели милостью Божией, знаменует собой важный этап. С самого начала, в 2003 году, это событие проходило по примеру Дня молитвы за мир во всем мире, который организовал в 2002 году Иоанн Павел II в Ассизи, чтобы еще раз заявить о позитивном вкладе различных религиозных традиций в диалог и согласие между народами. После того, что случилось 11 сентября 2001 года, необходимо было реагировать, и реагировать сообща, на напряженную обстановку, которую терроризм всячески накалял насильственными действиями, из-за чего религия могла предстать как фактор конфликта. К сожалению, псевдорелигиозный терроризм, экстремизм, радикализм, национализм, скрывающийся под покровом сакральности, все еще вызывают страхи и опасения по отношению к религии.

В эти дни нам представилась прекрасная возможность собраться вместе и показать всем истинную и неотъемлемую суть религии.

Кстати, в Декларации нашего Съезда утверждается, что экстремизм, радикализм, терроризм и любое подстрекание к ненависти, вражде, насилию и войне, какие бы мотивы или цели они ни ставили перед собой, не имеют ничего общего с подлинным религиозным духом и должны отвергаться самым решительными образом (см. № 5), осуждаться без каких-либо оговорок. Кроме того, исходя из того, что Всемогущий сотворил всех людей равными, независимо от их религиозной, этнической или социальной принадлежности мы все согласны с утверждением, что в религиозном учении главным и непреложным следует считать взаимное уважение и понимание (см. № 13).

Казахстан, находясь в центре большого и стратегически важного азиатского континента, стал естественным местом для нашей встречи. Его государственный флаг символизирует необходимость сохранять здравый баланс между политикой и религией. Золотой орел на знамени олицетворяет земную власть как память о древних империях, синий фон навевает мысли о небесной синеве и символизирует трансцендентность. Существует гармоничная связь между политикой и трансцендентностью, здоровое сосуществование двух различных областей. Различие, а не смешение и не разделение. «Нет» смешению, ради блага человека, которому, как орлу, необходимо свободное небо для полета, свободное пространство, открытое бесконечному, не ограниченное земной властью. С другой стороны, трансцендентность не должна поддаваться искушению превратиться во власть, чтобы небо не упало на землю и Божественная вечность не оказалась в плену у земного «сегодня», а любовь к ближнему у предвзятого выбора. Поэтому – «нет» смешению. Но «нет» также и разделению между политикой и трансцендентностью, так как самые высокие человеческие устремления не могут быть исключены из общественной жизни и быть исключительно связанными с личной сферой. Поэтому того, кто желает законным образом исповедовать свою веру, следует защищать всегда и всюду. Сколько людей еще сегодня подвергаются преследованиям и дискриминации из-за своей веры! Мы обратились к правительствам и компетентным международным организациям с настоятельной просьбой о поддержке религиозных групп и этнических общин, чьи человеческие права и основные свободы были нарушены и которые подверглись насилию со стороны экстремистов и террористов, также вследствие военных действий и конфликтов (см. № 6). В первую очередь, следует приложить усилия, чтобы религиозная свобода была не только абстрактным понятием, но конкретным правом. Давайте защищать право всех и каждого на религию, надежду, красоту – на Небо. Ибо не только Казахстан, как поется в его гимне, «в небе золотое солнце», но каждая человеческая личность: каждый мужчина и каждая женщина обладает неповторимой уникальностью и, если пребывает в общении с Божественным, может освещать землю особым светом.

Поэтому Католическая Церковь, неустанно провозглашающая нерушимое достоинство каждой личности, сотворенной «по образу Бога» (см. Быт 1, 26), также верит в единство человеческой семьи. Верит, что «все народы составляют одну общину, имеют одно начало, потому что Бог поселил весь род человеческий на лице земли» (Conc. Ecum. Vat. II, Dich. Nostra aetate, 1). Поэтому с самого начала этого съезда Святейший Престол, особенно через департамент по межрелигиозному диалогу, принимал в нем активное участие и желает участвовать впредь. Путь межрелигиозного диалога – совместный путь мира и к миру, он крайне необходим, и мы не должны поворачивать назад. Межрелигиозный диалог – это уже не возможность, а срочное и незаменимое служение человечеству, во хвалу и славу Творца всех нас.

Братья и сестры, размышляя о нашем совместном пути, я спрашиваю себя: что нас объединяет? Иоанн Павел II, который двадцать один год назад в этом же месяце посетил Казахстан, сказал, что «все пути Церкви ведут к человеку» и что человек – это «путь Церкви» (Lett. enc. Redemptor hominis, 14). Хочу заявить сегодня, что человек – это еще и путь всех религий. Да, конкретный человек, переживший пандемию, терзаемый войной, страдающий от безразличия! Человек, немощное и чудесное творение, которое «пропадет без Творца» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 36), а без других не выживет! Когда принимаются важные решения, в первую очередь следует смотреть не на стратегические и экономические цели, национальные, энергетические и военные интересы, а на благо человеческой личности. Для осуществления по-настоящему грандиозных решений следует смотреть на детей, молодежь и их будущее, на стариков и их мудрость, на простых людей и их конкретные нужды. Мы должны во весь голос кричать, что человеческая личность не сводится к производству и заработку, надо ее слушать и не отбрасывать ее; что семья, по-казахски «гнездо души и любви», — это естественная и незаменимая среда, которую нужно защищать и поддерживать, чтобы смогли вырасти и повзрослеть люди завтрашнего дня.

Призвание великих учений и религий — свидетельствовать всему человечеству о существовании общего духовного и нравственного наследия, которое зиждется на двух опорах: трансцендентности и братстве. Трансцендентность, Внеземное, поклонение. Это чудесно, что ежедневно в бесчисленных местах культа миллионы и миллионы мужчин и женщин разного возраста, культур и социального положения объединяются для молитвы. Это скрытая сила, которая движет миром. Затем — братство, другой, близость: ибо не может исповедовать подлинную приверженность Творцу тот, кто не любит Его творений. Этим духом пронизана декларация нашего съезда, о которой я в завершение хотел бы сказать три слова.

Первое слово – синтез всего, выражающийся в горестном крике, мечте и цели нашего пути – мир! Beybitşilik, мир, peace! Мир – неотложная забота: потому что сегодня любой конфликт или очаг напряжения и противостояния может иметь эффект домино и серьезно навредить систему международных отношений (см. №4). Но мир – это «не просто отсутствие войны, его нельзя свести к стабильному равновесию противоборствующих сил, и его не добиться деспотическим господством, это ʺдело справедливостиʺ» (Gaudium et spes, 78). Его источник – братство, мир устанавливается посредством борьбы против несправедливости и неравенства, созидается, когда люди протягивают друг другу руки. Мы, верующие в Творца всех людей, первыми должны защищать мирное сосуществование. Мы должны свидетельствовать, проповедовать, молить о мире. Поэтому в Декларации содержится призыв ко всем мировым лидерам повсеместно остановить конфликты и кровопролитие и забыть об агрессивной и деструктивной риторике (см. №7). Пожалуйста, во имя Бога и ради блага человечества: позаботьтесь о мире, а не о вооружении! Ваши имена останутся великими в истории только если вы будете служить миру.

Не хватает мира из-за того, что не хватает внимания, человеческого тепла, способности рождать жизнь. Чтобы найти мир, нужно уделять больше значения – это второе слово — Женщине. Потому что женщина заботиться о мире и приводит в мир жизнь – она путь к миру. Поэтому мы подчеркнули необходимость защиты достоинства женщины, улучшения ее социального статуса, потому что у нее равные с другими права в семье и обществе. У женщины должно быть больше ответственности, и она должна играть большую роль. Если бы принятием многих решений руководили женщины, сколько смертных приговоров можно было бы избежать! Поэтому мы должны прилагать все усилия к тому, чтобы их уважали, признавали и предоставляли им участие во многих важных делах.

Наконец, третье слово – молодежь. Завтра и сегодня именно молодые являются вестниками мира и единства. В первую очередь, они молят о мире и уважении для общего дома всего творения. Молодежь отвергает логику господства и эксплуатации, захвата ресурсов, национализмы, войны и сферы влияния – все то, что относится к ветхому миру. Этому миру нет места в их мечтах и надеждах. Закоснелые и удушливые религии также принадлежит прошлому, а не будущему. Размышляя о новых поколениях, мы пришли к убеждению, что важным является образование, благодаря которому укрепляется взаимное понимание и уважительное сосуществование между религиями и культурами. Дадим молодежи возможность получать образование, а не оружие для разрушения! Давайте будем ее слушать, не боясь ее вопросов. И главное – будем созидать мир, думая о ней!

Братья, сестры, народ Казахстана, открытый завтрашнему дню и свидетель стольких страданий в прошлом, благодаря своей потрясающей многоконфессиональности и мультикультурности – это пример будущего. Этот пример побуждает нас строить будущее, не забывая о трансцендентности и братстве, поклонении Всевышнему и принятии другого. Давайте продолжать наш путь, шагая вместе по земле как братья Неба, творцы надежды и созидатели согласия, вестники мира и единства!