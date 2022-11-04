Папа на встрече с членами Мусульманского совета старейшин: Все беды мира – от забвения Бога и брата

«Бог – источник мира, да соделает же Он нас руслами Своего мира!»: с таким воззванием Папа Франциск обратился 4 ноября к членам Мусульманского совета старейшин в ходе своего визита в Бахрейн. Встреча проходила в мечети Королевского дворца Аль-Сахир. Передает русская служба Vatican News.

Папа пожелал «мира Всевышнего» выдающимся мусульманским деятелям, которые стремятся «продвигать примирение во избежание разделений и конфликтов в мусульманских общинах» и видят «в экстремизме опасность, разрушающую истинную религию». Мусульманский совет старейшин трудится ради того, чтобы «развеять заблуждения, которые неверно интерпретируют, используют в корыстны целях и разрушают религиозное кредо путем насилия», — противопоставляя им ценности терпимости, уважения и умеренности с целью «распространения культуры мира, основанного на справедливости».

«Я думаю, — подчеркнул Папа, — что у нас есть растущая потребность встречаться, знакомиться и принимать друг друга в сердце». Папа сослался на слова из Книги Бытия, отметив, что зло мира сего коренится в отвержении Бога и брата: «Мы теряем из виду Источник жизни и больше не признаем себя хранителями братьев». Вот почему по-прежнему злободневны два вопроса Бога, на которые каждый человек в каждую эпоху призван ответить: «Где ты?» (Быт 3,9) и «Где брат твой?» (Быт 4,9).

«Дорогие друзья, братья по Аврааму, верующие в единого Бога! Социальные и международные, экономические и личные бедствия, равно как и характерный для наших времен драматический кризис окружающей среды, о котором сегодня шла речь, в конечном счете вызваны отдалением от Бога и от ближнего. Таким образом, перед нами стоит единственная и неотвратимая задача: помочь отыскать эти забытые источники жизни, дабы человечество вновь могло испить от этой древней мудрости. Вновь приблизить верных к поклонению Богу небес и приблизить их к людям, ради которых Он создал землю».

Для этого, пояснил Папа Франциск, есть два средства — молитва и братство:

“Именно это наше смиренное и эффективное оружие. Давайте не будем поддаваться соблазну других орудий, лёгких путей, недостойных Всевышнего, чье имя – Мир – попрано теми, кто верует в доводы силы, поддерживает насилие, войну и торговлю оружием».

Нужно всегда помнить, добавил Св. Отец, что Бог и ближний идут прежде всего, и нас спасут только трансцендентность и братство.

Все люди, по крайней мере в своем сердце, задаются одними и теми же вопросами: что есть человек? Почему существуют боль, зло, смерть, несправедливость, что будет после этой жизни? Однако «практический материализм и парализующее потребительство» во многих людях заглушают эти вопросы или же их подавляют голод и бедность. «Так пусть же причиной этого забвения не станет наша небрежность, соблазн заниматься другими вещами и не возвещать Бога, приносящего мир в жизнь, и мир, дарующий жизнь людям. Давайте поддерживать в этом друг друга, давайте не будем останавливаться на этой встрече и будем идти вместе!» — воззвал в конце обращения Святейший Отец.