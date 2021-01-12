Папа на покое Бенедикт XVI собирается привиться от коронавируса

Как только в Ватикан поступят заказанные 10 тысяч доз вакцины Pfizer/Biontech, Бенедикт XVI, в числе прочих, тоже твердо намерен привиться против коронавируса. Вместе с Папой на покое к вакцинации приступят все насельники монастыря Mater Ecclesiae. Об этом сообщило немецкое католическое агентство со ссылкой на личного секретаря Бенедикта XVI, архиепископа Георга Генсвайна.

В этом контексте журналисты вспомнили слова Папы Франциска, который в интервью для Canale 5 заявил о своем намерении привиться, поскольку считает, что с этической точки зрения вакцинацию должны пройти все. Ведь в противном случае под угрозу ставится не только собственная жизнь, но и жизнь других людей.

На прошлой неделе глава Управления здравоохранения и гигиены Государства-Града Ватикан Андреа Арканджели заявил, что вакцина прибудет в ближайшее время. Ватикан заказал около 10 тысяч доз у немецкого производителя Biontech и его партнера с США Pfizer. Этого количества должно хватить для сотрудников Святого Престола, а также имеющих ватиканскую страховку сторонних лиц и пенсионеров. Все, кто хочет, сделать себе прививку должны были сообщить об этом еще до Рождества.

По материалам Vatican News