Папа на общей аудиенции: Церковь созидается не нашими делами, а Святым Духом

Не всякое собрание можно назвать «синодальным путем» — сказал Святейший Отец на общей аудиенции, прошедшей 25 ноября 2020 года.

Молитва рождающейся Церкви была темой общей аудиенции Папы Франциска, которую он провел из библиотеки Апостольского дворца в минувшую среду. В книге Деяний святых апостолов мы видим образ активной, деятельной Церкви, которая черпает основание и импульс для своей миссии именно в молитвенных собраниях. Первоначальная община в Иерусалиме – это ориентир для каждой христианской общины: «Они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян 2,42). Таким образом, первая христианская община была постоянна в молитве, подчеркнул Папа.

В этой фразе мы находим четыре основные характеристики жизни Церкви: она слушает учение апостолов, пребывает в общении, преломляет хлеб и молится. Все, что в Церкви развивается за пределами этих четырех «координат», лишено оснований. Чтобы распознать, насколько «церковна» та или иная ситуация, необходимо сверить ее с этими координатами: критериями церковности будет проповедь, постоянное стремление к братскому единству и любви, евхаристическая жизнь и молитва. Любую ситуацию следует оценивать согласно этим критериям, подчеркнул Святейший Отец:

«Церковь созидается Богом, а не шумихой от наших дел. Церковь – не рынок, не группа предпринимателей, которые продвигают новое дело. Церковь возникает от деяния Святого Духа, Которого Иисус послал нам, чтобы собрать нас воедино. Церковь – это всегда деяние Святого Духа в христианской общине, в общинной жизни, в Евхаристии, в молитве».

Папа поделился своими наблюдениями: «Мне очень грустно, когда я встречаю общину, которая, при всей доброй воле, ошибается дорогой и думает, что Церковь можно созидать собраниями наподобие политической партии, где есть большинство и меньшинство», — называя это «синодальным путем». «Но где там Святой Дух, где молитва, где общинная любовь, где Евхаристия?». В Церкви невозможно произвести перемены так, как будто это некое предприятие, большинством или меньшинством голосов, если при этом не действует Святой Дух, — а Он действует только при наличии этих четырех координат. Такое собрание можно назвать замечательной гуманитарной или благотворительной организацией, клубом друзей и даже «церковной партией», — но это не Церковь и не синодальность, подчеркнул папа Франциск.

Читая Деяния свв. апостолов, мы видим, что именно общинные молитвы становятся мощным двигателем евангелизации, поскольку каждый из собравшихся испытывает живое присутствие Иисуса и прикосновение Духа. Члены первой христианской общины – как и мы сегодня – понимают, что история встречи с Иисусом не закончилась в момент Вознесения, но продолжается в нашей жизни. Передавая то, что сказал и сделал Господь, слушая Его Слово, молясь, чтобы войти в общение с Ним, мы сохраняем живым Его присутствие, Его встречу с нами.

Папа привел отрывок из Катехизиса Католической Церкви: «Святой Дух напоминает о Христе Его молящейся Церкви». Деяние Духа заключается именно в том, чтобы «напоминать о Христе», как сказал Сам Господь: «Он научит вас и напомнит вам». Но это не простое упражнение памяти: христиане, идущие по дорогам миссии, вспоминают об Иисусе, являя Его присутствие, а от Святого Духа они получают импульс, чтобы идти дальше, возвещать и служить. Итак, сказал далее Папа, в жизни первоначальной Церкви чередуются прославление, собрания, общинные и личные молитвы. Каждый христианин, не боящийся посвятить свое время молитве, может по праву повторять слова апостола Павла: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал 2,20).

«Только в тишине поклонения мы можем прочувствовать всю истину этих слов. Мы должны вновь постичь смысл поклонения, поклоняться Богу, поклоняться Иисусу, поклоняться Духу. Отцу, Сыну, Святому Духу: поклоняться им в безмолвии. Молитва поклонения побуждает признать Бога началом и концом всей истории. Эта молитва –живое пламя Духа, Который наделяет силой для свидетельства и для миссии».



Источник: Vatican News

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