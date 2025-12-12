Папа: христианская археология – путь к миру и единству

11 декабря, в день столетнего юбилея Папского института христианской археологии, состоялась встреча Папы Льва XIV с профессорами, сотрудниками и студентами этого уникального учебного сообщества. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Папа напомнил, что сто лет назад Пий XI в motu proprio «Древние кладбища христианского Рима» назвал «святым долгом» Римских Пап заботу о священном наследии Церкви – о катакомбах, базиликах с их мозаиками, росписями и надписями, скульптурах, погребальной и литургической утвари. В том же документе Пий XI учредил Папский институт христианской археологии, призвав привлекать к этой области знаний молодых исследователей из всех стран и народов.

«Спустя столетие эта миссия более, чем когда-либо, актуальна, в том числе благодаря международным конгрессам по христианской археологии, посредством которых институт продвигает исследования по этой дисциплине, важной не только для исторических наук, но и для христианской веры и идентичности».

Лев XIV остановился на нескольких ключевых акцентах. Прежде всего, христианская археология обладает собственным эпистемологическим статусом, поэтому важно отстаивать её специфику: определение «христианская» не служит обозначением конфессионального взгляда, «а квалифицирует саму дисциплину с её собственным научным и профессиональным достоинством».

Христианская археология, продолжил Папа, исследует эпоху единства Церкви, поэтому она представляет собой ценный инструмент для экуменизма, ибо разные христианские традиции могут признать в памятниках древности общие истоки и укреплять стремление к полноте общения. Папа рассказал, что именно таким был опыт недавней поездки в Изник, древнюю Никею, где вместе с представителями других Церквей он отмечал юбилейную годовщину Первого Вселенского собора. Руины древних христианских построек стали для всех участников волнующим и мотивирующим знаком.

Епископ Рима призвал академическое сообщество участвовать в «дипломатии культуры», в которой так нуждается современный мир: именно «через культуру человеческая душа преодолевает прокладывает пути взаимопонимания, рушит стены предрассудков и служит общему благу». Папа пожелал Институту христианской археологии становиться символом мира и надежды, которые его выпускники несут туда, где раскопки и научная работа содействуют человеческому согласию.

В конце речи Лев XIV привёл слова св. Иоанна Павла II о том, что Европа «нуждается в Христе и Евангелии, ибо здесь находятся корни всех её народов». Институт христианской археологии также призван внимать этому посланию:

«Христианство, с его литературными и монументальными источниками, безусловно, является одним из корней европейского общества и наций; и работа археологов – это ответ на только что прозвучавший призыв».