Папа Франциск завершил второй день своего Апостольского визита в Ирак Божественной Литургией в Багдаде

Вечером 6 марта Папа Франциск возглавил Божественную Литургию в багдадском Кафедральном соборе Святого Иосифа –главном храме Халдейской Католической Церкви. Преемнику Святого Петра сослужил Патриарх халдеев-католиков кардинал Луис Рафаэль Сако. Служба отправлялась по халдейскому обряду, известному как «Литургия Святого Фомы», а различные ее части возглашались на халдейском, арабском и итальянском языках. Прошения Молитвы верных были сформулированы на сурат-арамейском диалекте и на курдском, туркменском и английском языках. На богослужении присутствовали президент Ирака с супругой, иерархи некатолических Церквей и церковных общин. Ввиду связанных с пандемией мер безопасности в храм смогло попасть лишь ограниченное количество верных, зато молящиеся заполнили церковный двор. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В своей проповеди Святейший Отец отметил, что сегодня «Слово Божье говорит о мудрости, свидетельстве и обетовании». Мудрость процветала на землях Месопотамии с древних времён; её поиски всегда восхищали человека, но её приобретение было уделом немногих избранных. Первое чтение из Книги Премудрости обращает эту перспективу: ведь именно «меньший заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны» (Прем 6,6). Христос, Премудрость Божья, завершает этот переворот в самом начале Своей проповеди о евангельских Заповедях Блаженства. Парадоксальным образом «блаженными» называются нищие, скорбящие, гонимые, милостивые, и увещание Иисуса не должно подвергаться сомнению: «Это не проигрыш, а мудрость», ибо сердце Заповедей Блаженства – любовь, подчеркнул Папа. Вечная и всепобеждающая любовь Божья сильнее греха и смерти; она укрепляет мучеников, которых теперь больше, чем в предыдущих веках. Непреходящая «любовь – это наша сила, крепость многих братьев и сестёр, пострадавших на этих землях от предрассудков и обид, жестокости и преследований за имя Иисуса». Жить по Заповедям Блаженства означает «увековечивать бренное», приносить Рай на землю, причём не кратковременным геройством, а ежедневным свидетельством. «Свидетельство, – отметил Епископ Рима, – это способ воплощения мудрости Иисуса», и мир можно изменить не властью и не силой, а Заповедями Блаженства.



Во втором чтении апостол Павел заверяет, что «любовь милосердствует» (см. 1 Кор 13,4): этот библейский глагол описывает долготерпение Бога, Который не устаёт великодушно прощать грехи людей, помогая им подняться на ноги. «Терпение в том, чтобы начинать каждый раз заново, – это первое свойство любви», ибо любовь не возмущается и не сдаётся, она отвечает на зло лишь добром, «всё покрывает, всему верит, на всё надеется, всё переносит» (ст. 7). Перед лицом невзгод, отметил Папа Франциск, всегда есть два искушения: бежать и гневаться. Это случилось с учениками в Гефсиманском саду, которые в страхе спрятались, Пётр же взялся за меч. Однако ни побег, ни оружие ничего не решили, – только Христос изменил историю «смиренной силой любви, Своим терпеливым свидетельством». Христиане призваны подражать Господу: «Таким образом Бог исполняет Свои обетования», – подчеркнул Святейший Отец.



За каждой Заповедью Блаженства следуют обетования Царства Небесного, утешения, насыщения, лицезрения Бога (см. Мф 5,3-12). Божьи обещания несут непревзойдённую радость, никогда не разочаровывают, но они исполняются через наши слабости. Господь благословляет людей, идущих стезями евангельской бедности, а других путей нет. Авраам, Моисей, Пресвятая Богородица, апостол Пётр изначально находились в самых неподходящих ситуациях, но Господь любит творить чудеса именно через людскую немощь. В Евангелии дня Христос восемь раз повторяет слово «блаженны»: в единении с Господом мы действительно являемся таковыми, даже если порой случается упасть, отметил Папа. «То, что мир у нас отнимает, не сравнится с нежной и терпеливой любовью, с какой Господь исполняет Свои обетования. Дорогая сестра, дорогой брат, возможно, ты смотришь на свои руки и они кажутся пустыми; быть может, в твоём сердце змеится недоверие, и ты не чувствуешь должной отдачи от жизни. Если это так, не бойся: Заповеди Блаженства – для тебя, страдающего, голодного, алчущего справедливости, гонимого. Господь обещает, что твоё имя записано в Его сердце, на небесах!»



В заключение проповеди Папа Франциск вознёс благодарение Богу за драгоценное свидетельство многих иракских христиан, о которых редко говорится в СМИ: живя Заповедями Блаженства, верующие помогают Богу исполнять обетования мира.

