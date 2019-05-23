Папа Франциск засвидетельствовал свою близость католикам Китая и выразил соболезнования в связи с убийством монахини в ЦАР

В конце обшей аудиенции в минувшую среду Папа Франциск напомнил, что в ближайшую пятницу, 24 мая, Церковь будет отмечать день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Помощницы христиан. Ее образ особенно почитается в китайском богородичном святилище Шешан, недалеко от Шанхая.

Обращаясь к многочисленным паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал: «По такому прекрасному случаю я выражаю свою особую близость и любовь всем католикам Китая, которые посреди ежедневных трудов и испытаний продолжают верить, надеяться и любить. Дорогие верующие Китая, пусть наша Небесная Матерь поможет всем вам быть свидетелями милосердия и братства, всегда храня ваше единство в общении Вселенской Церкви. Я молюсь о вас и благословляю. Давайте вместе помолимся Пресвятой Богородице: Радуйся, Мария…».

Приветствуя верных на площади Святого Петра, Папа Франциск помянул варварски убитую на днях в Центральноафриканской Республике 77-летнюю монахиню-миссионерку Инес Ниевес Санчо. Убийство произошло в селении Нола епархии Берберати. Обезображенное тело сестры Инес было найдено в понедельник в помещении, где она обучала девушек шитью.

Монахиня принадлежала к небольшой местной общине Дочерей Иисуса. Много лет своей жизни, до самых преклонных лет, она посвятила жителям наиболее бедных районов в ЦАР на границе с Камеруном. Убийство было тщательно спланировано: преступники явились за своей жертвой в ночь с воскресенья на понедельник и отвели ее туда, где она проводила занятия, — вероятно, они придавали этому месту символическое значение. Здесь убийцы обезглавили монахиню. Причины преступления неизвестны, никто не взял на себя ответственность за содеянное. Одна из выдвинутых гипотез – торговля человеческими органами, связанная с суевериями при поиске алмазов.

Источник: Vatican News