Папа Франциск выразил соболезнование в связи с крушением авиалайнера в Эфиопии

Папа Франциск молится за жертв авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом говорится в телеграмме соболезнования, отправленной от имени Папы госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролиным.

«Приняв скорбную весть о крушении самолета Эфиопских Авиалиний, унесшем 157 жизней, Папа Франциск молится о погибших разных национальностей, вверяя их души милосердию Всемогущего Бога», — сказано в телеграмме. В ней также сообщается, что Понтифик «выражает искреннее соболезнование их семьям, молясь о Божием благословении, утешении и поддержке для всех тех, кто оплакивает свою трагическую утрату».

Напомним, что авиалайнер Boing 737 Max 8 кампании Ethiopian Airlines со 149-ю пассажирами на борту и 8-ю членами экипажа, направлявшийся из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, разбился утром 10 марта спустя несколько минут после взлета. Выжить не удалось никому. Среди погибших — граждане 35 стран, включая троих россиян.

По материалам Vatican News