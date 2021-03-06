Папа Франциск встретился с католическим духовенством Ирака

Заключительным событием первого дня пребывания Папы Франциска в Ираке стала его встреча в сиро-католическом Кафедральном соборе Багдада с епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами. Этот храм – один из самых больших в городе, он был освящен в 1968 г. В последние годы в нем произошло два теракта, один из которых, имевший место 31 октября 2010 г., унес жизни 48 человек, включая двух священников, в то время как свыше 70 человек получили ранения. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



«Мы собрались в этом соборе Богоматери Спасения, благословленные кровью братьев и сестер, заплативших высочайшую цену за свою верность Господу и Его Церкви, – сказал в своей речи Папа. – Так пусть же память об их жертве вдохновит и обновит наше упование на силу Креста и на его спасительное послание прощения, примирения и возрождения».



Отметив, что пандемия еще больше затруднила пастырскую работу, Святейший Отец подчеркнул, что и в этих условиях «ни в коем случае не должно блокироваться или уменьшаться наше апостольское рвение», которое иракские католики черпают от древнейших корней и от непрерывного присутствия Церкви на этой земле. «Мы знаем, – продолжил Архипастырь Вселенской Церкви, – как легко заразиться вирусом уныния, который, как иногда кажется, распространяется вокруг нас. И всё же Господь дал нам эффективную вакцину против этого дурного вируса: надежду, которая рождается от непрестанной молитвы и от повседневной верности нашему апостольству».



Любовь Христова побуждает отложить в сторону эгоцентризм и дух соперничества и устремиться к всеобщему единству, создавая общину братьев и сестер, которые принимают друг друга и заботятся друг от друге. Папа сравнил христиан в Ираке с ковром: «Различные Церкви в Ираке, каждая со своими вековым историческим, литургическим и духовным наследием, подобны множеству отдельных разноцветных нитей: переплетенные, они составляют единый прекрасный ковер, который не просто показывает наше братство, но и указывает на его источник: Сам Бог и есть Мастер, задумавший этот ковер, Он терпеливо соткал его и заботливо его чинит». Затем Папа напомнил, что пастыри, священники, монашествующие и катехизаторы по-разному несут ответственность за миссию Церкви. Иногда могут возникнуть непонимание и напряженность: это узлы, нарушающие ткань братства. Эти узлы мы несем внутри себя, – все мы грешны. И всё же они могут быть развязаны Благодатью, величайшей любовью, могут быть ослаблены прощением и диалогом.



Обращаясь в особенности к епископам, Папа отметил один из аспектов их служения: близость. Близость к Богу в молитве, близость к верным и к священникам, «чтобы они не воспринимали вас как администраторов или менеджеров, но как отцов», – пояснил Папа. Служение пресвитеров, монашествующих, семинаристов и катехизаторов также имеет административную составляющую, «но это не значит, что мы должны всё время проводить на совещаниях или за письменным столом». Важно находиться посреди паствы, сопровождая ее своим присутствием. «Не отдаляйтесь от святого народа Божьего, в котором вы были рождены».



Ссылаясь на свидетельство тех, кто в стенах этого собора претерпел мученичество, Папа поблагодарил духовенство и верных за то, что они стараются нести мир внутри своих общин и посредством диалога с верующими других религий, сея семена примирения и добрососедства. Преемник Святого Петра посвятил особые слова молодежи, «носительнице обетования и надежды» в Ираке, богатом не только археологическим наследием. «Вместе с пожилыми они – жемчужина этой страны, самые сочные плоды дерева: мы же должны взращивать их в добре и орошать надеждой».



Завершая свое выступление, Папа Франциск пожелал пастырям и верным Ирака, чтобы их свидетельство, созревшее в испытаниях и укрепленное кровью мучеников, стало светом, который сияет в Ираке и за его пределами, возвещая величие Господа, дабы народ возрадовался духом в Боге, Спасителе его.

