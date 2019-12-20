Папа Франциск встретился с группой беженцев

19 декабря Папа Франциск встретился с беженцами, прибывшими с греческого острова Лесбос через гуманитарные коридоры. Эта встреча стала поводом для того, чтобы еще раз заострить внимание на смертельных рисках, с какими сталкиваются мигранты, прибывающие нелегально, морским путем, и о нашем долге не оставаться равнодушными перед этой трагедией. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейшему Отцу был вручен символический подарок – спасательный жилет. Папа напомнил, что подобный подарок он получает не в первый раз. Первый раз такой жилет ему преподнесли в дар спасатели несколько лет назад: он принадлежал девочке, погибшей в Средиземном море. Папа передал жилет Департаменту целостного развития человека, и теперь он хранится в Отделе мигрантов и беженцев. Таким образом Папа вверил этому ведомству особую миссию: «Я хотел подчеркнуть непреложное обязательство Церкви спасать жизни мигрантов, чтобы потом их можно было принять, защитить, продвигать и интегрировать», – пояснил Папа свой символический жест.

Второй жилет, полученный Папой вчера от другой группы спасателей, принадлежал мигранту, погибшему в море в июле этого года. Имя этого человека неизвестно. «Мы находимся перед лицом еще одной смерти, вызванной несправедливостью, – подчеркнул Понтифик. – Да, именно несправедливость вынуждает многих мигрантов оставить свою землю. Именно несправедливость заставляет их пересекать пустыни и подвергаться злоупотреблениям и пыткам в лагерях. Именно несправедливость их отталкивает и обрекает на смерть в море».

Подаренный Преемнику Святого Петра жилет как бы «заключен» внутрь креста, сделанного из прозрачного материала. Он выражает «духовный опыт, который я смог уловить в словах спасателей», – сказал Римский Епископ. В Иисусе Христе крест – это источник спасения, в христианской традиции он символизирует страдание и жертву и в то же время искупление и спасение, пояснил он. Этот крест прозрачен: он как бы призывает «смотреть внимательней и всегда искать истину. Этот крест светится, чтобы укрепить нашу веру в Воскресение, победу Христа над смертью». «Также и неизвестный мигрант, – продолжил Святейший Отец, – умерший с надеждой на новую жизнь, причастен к этой победе. Спасатели рассказали, как они учатся человечности благодаря людям, которых им удается спасти. Они рассказали, что в каждой миссии вновь осознают, как прекрасно быть единой большой человеческой семьей, объединенной универсальным братством».

Папа выставил на всеобщее обозрение этот спасательный жилет, как бы «распятый» на кресте, чтобы «напомнить, что наши глаза и наше сердце должны быть открыты, чтобы напомнить всем о неотложном долге спасать каждую человеческую жизнь, моральном долге, объединяющем верующих и неверующих». Мы не можем оставаться равнодушными перед фактом столь вопиющей несправедливости, сказал он, добавив, что нашим безразличием мы становимся виновниками этих смертей, и призвав подражать Доброму самарянину.

«Благодарю Господа за всех, кто решил не оставаться равнодушным и спешит на помощь несчастному, не задумываясь особо о том, почему бедный едва живой человек оказался у него на пути. Эта проблема не решается перекрытием пути для судов. Нужно предпринять серьезные меры для того, чтобы освободить лагеря в Ливии, где мигранты содержатся под стражей, анализируя и реализуя все возможные способы. Необходимо обличать и преследовать по закону торговцев людьми, которые используют мигрантов и издеваются над ними, и не бояться обнаружить попустительство и преступный сговор с учреждениями. Нужно оставить в стороне экономические интересы, чтобы в центре был человек, каждый человек, жизнь и достоинство которого драгоценны в глазах Божиих. Нужно спешить на помощь и спасать, потому что все мы ответственны за жизнь ближнего, и Господь взыщет с нас в момент Суда», – заявил Святейший Отец.

В заключение Папа Франциск пригласил всех присутствующих помолиться в безмолвии, созерцая крест со спасательным жилетом.