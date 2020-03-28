Папа Франциск возглавил всемирный молебен: «Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?»

В ходе молебна, который вечером 27 марта Папа Франциск возглавил из Ватикана и к которому духовно присоединились верующие всего мира, прозвучало чтение из Евангелия от Святого Марка (4,35) об усмирении бури. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

События, описанные в этом евангельском отрывке, происходят вечером, отметил Святейший Отец.

«Вот уже несколько недель нам кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами; она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и печальной пустотой, парализующей всё, что она встречает на своем пути». Всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные. Подобно ученикам в евангельском рассказе, которые говорят: «Мы погибаем» (ст.38).



«Очень легко узнать себя в этом рассказе. Но нелегко понять поведение Иисуса. В то время как ученики естественным образом встревожены и впали в отчаяние, Он находится на корме, в той части лодки, которая тонет в первую очередь. Чем же Он занимается? Несмотря на сумятицу, Он спокойно спит, уповая на Отца, – это единственный раз, когда в Евангелии мы видим Иисуса спящим. Когда затем Его будят, то Он, усмирив бурю и воды, обращается к ученикам и порицает их: ʺЧто же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?ʺ».

К этой фразе Иисуса Папа возвратился еще несколько раз на протяжении своих размышлений. В чём же заключается нехватка веры учеников, которая противопоставляется упованию Иисуса? Ведь они не переставали верить в Него, и они к Нему взывают. Но как они это делают? «Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» – заявляют они. «Тебе нужды нет»: они думают, что Иисусу нет дела до них, что их проблемы Его не заботят. Когда мы слышим эту фразу – «тебе нет до меня дела», – отметил Папа, – она ранит и вызывает бурю в сердце. Буря срывает маску с нашей хрупкости, уязвимости, оставляет непокрытыми наши фальшивые и поверхностные опоры, с помощью которых мы выстраиваем планы, привычки и приоритеты.

Папа продолжил свое размышление молитвой: «Господи, Ты обращаешься к нам с призывом, с призывом верить. Это означает не столько верить, что Ты существуешь, сколько прийти к Тебе и довериться Тебе… Сейчас не время Твоего суда, но время нашего суждения: время выбрать, что на самом деле важно, а что преходяще, время отделить нужное от лишнего».

«Перед лицом страдания, там, где измеряется истинное развитие наших народов, мы обнаруживаем и лично переживаем священническую молитву Иисуса: ʺДа будут все единоʺ (Ин 17,21)», – сказал далее Папа. «Как много людей ежедневно упражняются в терпении и вселяют надежду, заботясь о том, чтобы сеять не панику, а всеобщую ответственность. Сколько отцов, матерей, бабушек и дедушек, сколько учителей показывают нашим детям, с помощью незначительных повседневных жестов, как относиться к этому кризису и как перенести его, приспосабливая привычки, поднимая взгляд и пробуждая молитву. Сколько людей молятся, жертвуют и ходатайствуют о благе всех. Молитва и безмолвное служение: вот наше непобедимое оружие».



Вера начинается с того, что мы осознаем себя нуждающимися в спасении. Мы не самодостаточны, подчеркнул Папа, и в одиночку пойдем ко дну. Мы нуждаемся в Господе, как древние мореплаватели нуждались в звездах. «Давайте же позовем Иисуса на лодки нашей жизни и предадим Ему наши страхи, чтобы Он их победил».

В евангельском отрывке об усмирении бури Господь пробуждается, чтобы пробудить нашу пасхальную веру. У нас есть якорь – Его Крестом мы спасены, у нас есть штурвал – Его Крестом мы искуплены, и у нас есть надежда: Его Крестом мы исцелены и объяты, дабы ничто и никогда не отлучило нас от Его любви. Папа призвал вновь прислушаться к спасительному возвещению: Он воскрес, и Он с нами. Нести крест означает найти мужество и принять все противоречия настоящего момента, сказал далее Папа Франциск.

Епископ Рима завершил свои размышления словами: «Я хочу вверить всех Господу, заступничеством Пресвятой Девы Марии, Спасения своего народа, Звезды бушующего моря. Из этой колоннады, обнимающей Рим и весь мир, да снизойдет на вас, как утешительное объятие, Божье благословение. Господи, благослови весь мир, даруй телесное здравие и сердечное утешение. Ты просишь нас не бояться, однако наша вера слаба, и мы боязливы. Но Ты, Господи, не оставляй нас на произвол бури. Скажи еще раз: ʺНе бойтесьʺ. И мы, вместе с Петром, возложим на Тебя наши заботы, ибо Ты печешься о нас (ср. 1 Петр 5,7)».



В заключение богослужения Папа Франциск преподал чрезвычайное благословение Urbi et Orbi (Граду и Миру) с возможностью получения полной индульгенции.