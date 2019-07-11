Папа Франциск в своем Twitter’е призвал молиться за больных, оставленных умирать

Папа Франциск еще раз напомнил миру, что подлинно гуманным может считаться лишь то общество, в котором человеческая жизнь защищена от зачатия до естественной смерти. «Помолимся за больных, одиноких и оставленных умирать. Общество является гуманным лишь в том случае, если защищает жизнь, любую жизнь от зачатия до ее естественного завершения, не выбирая при этом, кто достоин жить, а кто — нет. Врачи обязаны служить жизни, а не лишать ее».

Этот призыв появился на аккаунте Святейшего Отца в Twitter’е (он функционирует на девяти языках) в среду 10 июля, в то время как во Франции продолжается агония 42-летнего Венсана Ламбера, вот уже 10 лет прикованного к постели после ДТП с диагнозом «тетраплегия», т.е. паралич всех четырех конечностей. 2 июля он был отключен от системы искусственного питания и гидратации в соответствии с решением Государственного Совета Франции (высшего административного суда страны). Также и Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство родителей больного, продолжающих бороться за жизнь сына, однако же Комитет ООН по защите прав инвалидов призвал не отключать пациента от поддерживающей жизнь аппаратуры пока он не изучит проблему. Вняв этому призыву, апелляционная судебная инстанция постановила приостановить начатую 20 мая процедуру отключения, но данное решение, в свою очередь, было отменено кассационным судом, так что 2 июля врачи вернулись к процедуре отключения.

По материалам Vatican News