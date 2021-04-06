Папа Франциск в Светлый понедельник: найти Христа – значит обрести в сердце мир

В Светлый понедельник 5 апреля, перед чтением молитвы Regina Caeli из библиотеки Апостольского дворца, Папа Франциск прокомментировал отрывок Евангелия от Матфея (Мф 28,1-15), повествующей о событиях пасхального воскресенья. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Ангел Господень, сошедший с небес, просит мироносиц не бояться; из его слов мы можем извлечь драгоценный урок, подчеркнул Епископ Рима: нужно без устали искать Воскресшего Христа, Который дарует обильную жизнь тем, кто встречается с Ним. «Найти Христа – значит обрести мир в сердце», и верующие призваны принять Благую пасхальную весть в свои сердца, дома и семьи: «Воскресший Христос больше не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». В эти пасхальные дни, подчеркнул Папа, нам будет полезно повторять: «Господь жив!».

Посланный Богом ангел разрушает зримую печать зла и смерти – тяжёлый камень, который запечатывал гробницу Господа жизни; все планы врагов и гонителей Иисуса оказываются напрасными. Образ ангела, сидящего на камне гробницы, олицетворяет абсолютную победу Бога над злом, победу Христа над князем мира сего, победу света над тьмой. Пустая гробница вызывает в людях противоположные реакции, отметил Папа Франциск: сила Воскресения наполняет ранее боявшихся женщин «великой радостью», но стражей, служивших победе смерти, она сбивает с ног и вселяет в них ужас. Охранники знали правду, но решили скрыть её, поддавшись подкупу со стороны своих нанимателей: продав истину, со взяткой в карманах они пошли рассказывать, что тело Христа похитили Его ученики. Идол денег, подчеркнул Святейший Отец, даже здесь – в Воскресении Христа – вновь обретает голос, чтобы отрицать Божью победу. Однако Христос безоговорочно победил смерть и лишил её власти. Именно эта уверенность, отметил Папа, побуждает нас молиться «Regina Caeli, laetare – Царица Небесная, радуйся»:

«Теперь радость Пресвятой Девы Марии обрела полноту: Иисус жив, Любовь победила. Да будет это и нашей радостью!».