Папа Франциск в Румынии: грандиозная Святая Месса в Шумулеу-Чук

Утром 1 июня, во второй день своего визита в Румынию, Папа Франциск возглавил Святую Мессу в богородичном святилище Шумулеу-Чук. В богослужении приняли участие 100.000 паломников, включая поместных иерархов, а также румынского премьер-министра Виорику Дэнчилэ и президента Венгрии Яноша Адера.

Святилище в Шумулеу-Чук (на окраине города Меркуря-Чук) находится в Трансильвании. 80% населения этого региона составляют этнические венгры. Здесь, у подножия горы Сомлио в 1442-1448 гг. был воздвигнут францисканский монастырь, а современное святилище было освящено в 1824 г. Оно принадлежит архиепархии Альба-Юлия, учрежденной в 1009 г. королем Венгрии и ее «крестителем» святым Стефаном (Иштваном I). Главной его святыней, к которой совершаются паломничества, является деревянная статуя Девы Марии с Младенцем Иисусом на руках, изображающая «Жену, облеченную в солнце», о которой говорится в 12-ой главе Книги Откровения. Статуя имеет 2,27 метра в высоту и является самой большой в мире фигурой, вырезанной из цельного ствола липы. Она была изготовлена в 1515-1520 гг. и осталась невредимой во время страшного пожара 1661 г., уничтожившего дотла практически все монастырские постройки. В анналы монастыря занесено множество совершившихся у ее стоп чудес. В ежегодном паломничестве в Шумулеу-Чук в канун Пятидесятницы принимают участие сотни тысяч верных, в большинстве своем венгров по национальности, причем не только проживающих в Европе, но и в других частях света.



Свою проповедь в святом для румынских и венгерских католиков месте Епископ Рима посвятил роли Пресвятой Девы Марии в обретении единства между верующими и народами-соседями: Матерь Христа напоминает об этом глубочайшем смысле паломничества. Дева Мария, подчеркнул Святейший Отец, ходатайствует «не только перед своим Сыном, но и перед каждым из нас, дабы голоса и раны, питающие раскол и раздробленность, не позволили похитить братство». Быть паломником значит осознавать, что мы приходим к себе домой, что мы являемся народом, богатство которого — в тысячах лиц, культур, языков и традиций, подчеркнул Понтифик:«Сложные, печальные события прошлого не забыть и не отвергнуть, но они также не могут служить препятствием или аргументом против желанного братского сосуществования. Быть паломником означает чувствовать в себе призвание и вдохновение идти вместе с Господом, прося Его о благодати превращения старых и нынешних обид и недоверия в новые шансы единства; это означает освободиться от самоуверенности и комфорта в поисках новой земли, которую Господь хочет нам даровать».



Поэтому нельзя бояться «смешиваться» друг с другом и протягивать руку помощи — Господь укрепляет нашу солидарность, братство, стремление к добру, истине и справедливости, отметил Преемник Святого Петра: «Идти в паломничество значит бороться, чтобы вчерашние изгои стали героями завтрашнего дня, а сегодняшние герои не остались позади. Это, братья и сёстры, требует ремесленной работы по созиданию будущего. Именно поэтому мы собрались здесь, чтобы вместе молить Небесную Матерь: ‘Научи нас строить будущее’».



Святейший Отец напомнил о тайне богоизбранничества, предпочитающей самых слабых. Юная девушка Мария из маленького городка в Галилее на окраине Римской империи своим согласием положила начало «революции нежности»: подобным образом и мы призваны с радостью ответить «да», отправляясь в путь примирения: «Братья и сёстры, будем помнить: Господь не разочаровывает тех, кто рискует. Будем же вместе идти и рисковать, позволяя Евангелию становиться закваской, способной всё пропитать и дать нашим народам радость спасения в единстве и братстве», — подвел итог Папа Франциск.



По материалам Vatican News