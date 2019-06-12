Папа Франциск утвердил декреты, касающиеся канонизаций и беатификаций

11 июня Папа Франциск принял на аудиенции префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Анджело Беччу и подписал ряд декретов, касающихся предстоящих канонизаций и беатификаций.

Первым их этих декретов подтверждается мученический характер кончины испанской мирянки Пилар Гульён Итурриаги и двух ее сотрудниц, убитых из ненависти к вере 28 октября 1936 г. в городе Пола де Сомьедо в испанском регионе Астурия.

Семью прочими декретами признаётся героический характер добродетелей досточтимых слуг Божиих: американского епархиального священника Августина Толтона (1854-1897), итальянского епархиального священника Энцо Боскетти (1929-1993), итальянского монаха из Папского Института зарубежных миссий Феличе Тантардини (1898-1991), итальянского священника из Конгрегации Священников Пресвятых Даров Джованни Надиани (1885-1940), основательницы Конгрегации Сестер Доминиканок Святого Розария филиппинки Росарии от Посещения (в миру — Мария Беатрис Росарио Арройо; 1884-1957), основательницы Общины Дочерей Пресвятой Матери итальянки Марии Паолы Мудзедду (1913-1971), итальянской монахини из Института Милосердных Сестер Марии Сантины Коллани (1914-1956).

Конкретные сроки грядущих канонизаций и беатификаций будут объявлены позднее, после ближайшей консистории, посвященной этим вопросам.

По материалам Vatican News