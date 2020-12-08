Папа Франциск учредил Год святого Иосифа

По случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской Церкви Папа Франциск опубликовал апостольское послание Patris corde («Отцовским сердцем»), а также учредил специальный церковный Год святого Иосифа.

Возлюбленный и нежный отец, внимательный и принимающий; трудолюбивый отец, преисполненный креативной смелости; отец, всегда остающийся в тени: такими словами Папа Франциск описывает святого Иосифа в апостольском послании Patris corde («Отцовским сердцем»). Новый документ обнародован 8 декабря по случаю 150-летия провозглашения Обручника Пресвятой Девы Марии небесным покровителем Католической Церкви. 8 декабря 1870 года такой титул святому Иосифу присвоил Папа Римский Пий IX, опубликовав декрет Quemadmodum Deus. В ознаменование этой годовщины Папа Франциск учредил – с сегодняшнего дня по 8 декабря 2021 года – особый церковный год, посвящённый приёмному отцу Иисуса.

Апостольское послание создавалось на фоне пандемии COVID-19; по словам Папы Франциска, это бедствие помогло нам понять ценность простых людей, которые вдалеке от общественного внимания каждый день проявляют терпение и вселяют надежду, укрепляя взаимную ответственность. Они подобны святому Иосифу, «человеку, который остаётся незамеченным, человеку сдержанной и сокрытой повседневности». Тем не менее, он – «беспрецедентный протагонист в истории спасения». Святой Иосиф выразил своё отцовство самым конкретным образом, «принеся свою жизнь в жертву любви ради служения Мессии»: именно поэтому он всегда был горячо любим христианским народом. В нём Иисус видел нежность Бога, помогающую нам принимать нашу слабость, благодаря которой осуществляется большая часть Божественных замыслов. Бог «не осуждает нас, но принимает в Свои объятья, поддерживает и прощает». Иосиф является также отцом, глубоко послушным Богу: своим согласием он спасает Марию и Иисуса, учит своего Сына исполнять волю Небесного Отца, сотрудничая с великой тайной Искупления.

В то же время Иосиф – это радушный отец: он принимает Марию без каких-либо условий, а это, по словам Папы Франциска, является важным жестом и в наши дни, когда «очевидно психологическое, словесное и физическое насилие в отношении женщин». Обручник Пресвятой Девы во всём полагается на Господа: он принимает события, значения которых пока не понимает, и делает это с отвагой и крепостью, проистекающих из силы Святого Духа. Через святого Иосифа Бог как бы говорит нам снова и снова: «Не бойтесь!», потому что «вера придаёт смысл каждому счастливому или печальному событию». Радушие приёмного отца Иисуса «побуждает нас принимать других – никого не исключая – такими, какие они есть на самом деле, отдавая предпочтение слабым». Апостольское послание Patris corde подчёркивает «креативную смелость» святого Иосифа, который «умеет превращать проблемы в возможности, всегда и прежде всего полагаясь на Божий промысл». Святой сталкивается с конкретными проблемами своей семьи точно так же, как и другие семьи в нашем мире, особенно семьи мигрантов, отмечает Папа Франциск. Опекун Иисуса и Марии «не может не быть опекуном Церкви», её материнства и Тела Христова: каждый нуждающийся – это «Младенец», которого оберегает святой Иосиф, помогая нам любить Церковь и бедных.

Обручник Пресвятой Девы – честный и трудолюбивый плотник – наставляет нас ценности, достоинству и радости «вкушения хлеба, который является плодом своего труда». Исходя из этого, Папа Франциск отмечает важность труда, который стал «неотложной социальной проблемой» даже в странах с достаточным уровнем благосостояния. «Необходимо осознать, – подчёркивает Святейший Отец, – значение труда, который дарует достоинство», становится участием в деле спасения и возможностью реализации себя и ради своей семьи, изначальной сердцевины общества. Епископ Рима призывает всех людей заново открыть для себя ценность, важность и необходимость труда, чтобы «создавать новую нормальность, в которой никто не будет отвержен». В частности, обращая внимание на рост безработицы из-за пандемии COVID-19, Папа призывает верующих сделать всё, чтобы «никто из молодых людей, никакой человек и никакая семья не остались без работы».

«Отцами не рождаются, ими становятся», продолжает Епископ Рима, потому что человек заботится о ребенке, беря на себя ответственность за его жизнь. К сожалению, в современном обществе дети часто выглядят сиротами собственных отцов, которые всё же могли бы познакомить их с жизненным опытом, не удерживая их в своей власти, но помогая своим чадам делать выбор и всегда оставаться свободными. В этом смысле святого Иосифа называют целомудренным, что является противоположностью одержимости: он любил абсолютно свободно и умел не зацикливаться на самом себе, ставя Иисуса и Марию в центр своей жизни. Его счастье – «в даре самого себя»: уповая на Бога, Иосиф хранит молчание, не жалуясь, но совершая «конкретные жесты доверия». Его личность, подчёркивает Папа, крайне показательна в мире, который «нуждается в отцах и отвергает господ», который отвергает тех, кто путает «власть с авторитаризмом, служение с раболепием, дискуссию с угнетением, милосердие с навязыванием помощи, силу с разрушением».

Папа Франциск рассказывает о своём давнем обычае: каждый день он молится святому Иосифу по французскому монашескому молитвеннику XIX века. Эти воззвания, поясняет Папа, «выражают преданность и доверие» святому Обручнику, но также содержат определённый вызов, завершаясь словами: «Да не будет сказано, что я взывал к тебе напрасно; яви мне, что твоя доброта столь же велика, как твоя сила».

Документ Patris corde сопровождается декретом Апостольской пенитенциарии, который по распоряжению Папы Франциска учреждает специальный Год святого Иосифа, а также предоставляет верующим «дар особых индульгенций». Особые указания относятся к дням, традиционно посвящённым святому Обручнику Девы Марии (19 марта и 1 мая), а также касаются больных и пожилых людей «в нынешнем контексте санитарно-эпидемиологической чрезвычайной ситуации».



Источник: Vatican News