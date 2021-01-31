Папа Франциск учредил День дедушек, бабушек и пожилых людей

Папа Франциск учредил для Вселенской Церкви Всемирный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Его будут отмечать в четвертое воскресенье июля, в непосредственной близости от дня литургической памяти Святых Иоакима и Анны (26 июля), дедушки и бабушки Иисуса.

По прочтении полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 31 января Святейший Отец напомнил, что 2 февраля будет отмечаться праздник Сретения Господа. В этот день Церковь вспоминает, как пожилые праведники, Симеон и Анна, просвещаемые Святым Духом, распознали в Младенце Иисусе, Которого родители принесли в Храм, обетованного Мессию Израиля и Спасителя всего Человечества. «Также и сегодня Святой Дух пробуждает у пожилых людях мудрые мысли и слова: их голос ценен, ибо возносит гимн хвалы Богу и хранит духовное наследие народов. В их лице мы имеем свидетельство того, что старость – это дар, а дедушки и бабушки являются связующим звеном между поколениями: через них молодежи передается опыт жизни и веры», – сказал Папа после чего добавил, что пожилые люди нередко оказываются в одиночестве, будучи всеми оставлены, а мы порой недостаточно ценим достояние прошлого. «В связи с этим я принял решение учредить Всемирный день дедушек, бабушек и пожилых людей, который будет ежегодно отмечаться во всей Церкви в четвертое воскресенье июля, в непосредственной близости от дня литургической памяти святых Иоаким и Анны, дедушки и бабушки Иисуса», – подытожил Папа Франциск.

В заключение он еще раз подчеркнул важность встречи между поколениями, так чтобы дедушки и бабушки могли делиться своими мечтами с внуками, а внуки могли пророчески воплотить их в жизнь.

По материалам Vatican News