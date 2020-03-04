Папа Франциск страдает от обыкновенной простуды

Директор ватиканского Зала печати Маттео Бруни подтвердил, что Папа Франциск простужен и не имеет симптомов других заболеваний. Это заявление прозвучало в ответ на сообщения некоторых СМИ о наличии у Понтифика коронавируса.

«Простуда, диагностированная у Святейшего Отца в последние дни, всё еще сохраняется, но без симптомов, характерных для других заболеваний. Всё это время Папа Франциск ежедневно служит св. Мессу и наблюдает за реколлекциями, которые проходят в Доме Божественного Учителя в Аричче», – сообщил официальный представитель Святого Престола.

Напомним, что в прошлое воскресенье Папа лично заявил о том, что отказывается по состоянию здоровья от личного участия в великопостных реколлекциях для сотрудников Римской Курии. Духовные упражнения в этом году проводит секретарь Папской Библейской комиссии, священник-иезуит Пьетро Бавати.

По материалам Vatican News