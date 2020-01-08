Папа Франциск скорбит о жертвах авиакатастрофы в Иране

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи с крупной авиакатастрофой в Иране, в результате которой погибли 176 человек, – все пассажиры и члены экипажа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В телеграмме соболезнований, подписанной государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, говорится: «Узнав с глубокой скорбью о крушении около Тегерана пассажирского самолета компании ‘Международные авиалинии Украины’, Его Святейшество Папа Франциск вверяет души погибших милосердной любви Всевышнего Бога и выражает соболезнования родным и близким погибших. На всех, кто скорбит об этой трагической утрате, Его Святейшество призывает Божьи благословения силы и мира».