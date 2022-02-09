Папа Франциск призвал к защите достоинства женщин

8 февраля, в день литургической памяти святой Джузеппины (Жозефины) Бахиты, пережившей в юности ужасы рабства, который теперь является также Всемирным днем молитвы и размышлений о противодействии торговле людьми, Папа Франциск обнародовал приуроченное к этой дате видеопослание. Сообщает русская служба Vatican News.

Епископ Рима выражает признательность монашествующим – организаторам этой инициативы – и напоминает, что в наши дни тысячи женщин и девочек подвергаются многочисленным формам эксплуатации, включая принудительные браки, домашнее и трудовое рабство. Несчастные жертвы «осуждают драматические последствия моделей взаимоотношений, основанных на дискриминации и подчинении». К сожалению, организация общества во всём мире «ещё далека от чёткого отражения того факта, что женщины имеют те же достоинства и права, что и мужчины», – подчёркивает Папа. «Вдвойне бедными являются женщины, страдающие в условиях отвержения, дурного обращения и насилия, потому что у них зачастую меньше возможностей отстаивать свои права». Через домашнюю и сексуальную эксплуатацию работорговля «насильственно возвращает женщин и девочек к их предполагаемой роли подчинённых для оказания бытовых и сексуальных услуг, к роли поставщиков заботы и дозаторов удовольствия». Всё это является регрессом к модели отношений, отмеченных властью мужского пола над женским, подчёркивает Святейший Отец.

«Торговля людьми – это насилие!» Насилие над женщинами и девочками является «открытой раной на Теле Христа, на теле всего человечества; это глубокая рана также в каждом из нас». Многие женщины, отмечает Папа, имеют смелость восстать против такой вопиющей несправедливости. Мужчины также призваны сказать «нет» любому насилию и жестокости в отношении женщин и девочек. Вместе мы, подчёркивает Преемник Святого Петра, можем и должны бороться за то, чтобы права человека гарантировались конкретным образом, при уважении разнообразия и признании достоинства каждого человека, с особенной заботой о тех, чьи основные права нарушаются.

Римский Первосвященник приводит в пример святую Бахиту: её жизнь свидетельствует о том, что перемены возможны, когда мы позволяем себе преобразиться милосердной заботой Бога; тогда наши сердца открываются к принятию других как братьев и сестёр. «Признание достоинства каждого человека – это первый акт заботы», а забота полезна для всех – и для дающего, и для принимающего, она порождает взаимность: «Бог заботился о Жозефине Бахите. Он сопровождал её в процессе исцеления ран, нанесённых рабством, пока её сердце, разум и вся её сущность не стали готовы к примирению, свободе и нежности».

Святейший Отец призывает всех людей доброй воли стремиться к преобразованию и исцелению в разных сферах общества, ставя в пример Доброго Самаритянина, который не постыдился склониться над израненным человеком и позаботиться о нём. «Забота – это действие Бога в истории, в нашей личной истории и в истории нашего общества», и вместе мы сможем противостоять любым формам эксплуатации и работорговли, подчёркивает в заключение видеопослания Папа Франциск.