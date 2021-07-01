Папа Франциск призвал бизнесменов инвестировать в общее благо

30 июня Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам виртуальной встречи, организованной латиноамериканской Ассоциацией христианских бизнес-лидеров (ACDE) на тему «К более гуманному капитализму». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец отметил, что христианское видение экономики и общества, которое в корне отличается от языческого или идеологического мировоззрения, исходит из евангельских Заповедей блаженства (Мф 25): «В строительстве справедливого общества, экономически и социально выгодного для всех, должны участвовать все: профсоюзные активисты и предприниматели, рабочие и менеджеры. Нужно идти путём социальной экономики. Давайте будем реалистами, потому что в последние десятилетия экономика производила финансы, а финансы подвержены риску превратиться в ‘письма счастья’, когда кажется, что всего много, а в итоге нет ничего». Ресурсы должны инвестироваться в общее благо, а не прятаться в налоговых гаванях, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви: необходимо вернуться к «конкретной экономике», и здесь «конкретность» означает производство, создание новых рабочих мест. Экономика должна быть прежде всего справедливой: трудно строить будущее, если нет социального доверия.

В заключение Папа Франциск преподал участникам встречи свое апостольское благословение и пожелал им быть смелыми и креативными.