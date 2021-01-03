Папа Франциск принял отставку архиепископа Тадеуша Кондрусевича и назначил на его Кафедру нового Апостольского администратора

Архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич уходит на покой 3 января 2021 г., ровно в тот день, в который ему исполняется 75 лет. Папа Франциск принял его отставку и назначил Апостольским администратором Минско-Могилевской архиепархии епископа Казимира Великосельца.

В официальном заявлении Святого Престола в частности говорится: «Святейший Отец удовлетворил прошение об отставке, поданное Его Высокопреосвященством архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским, в соответствии с каноном 401 §1 Кодекса канонического права, и одновременно назначил Апостольским администратором sede vacante на упомянутую митрополичью кафедру епископа Казимира Великосельца, O.P., титулярного епископа Бланды и вспомогательного епископа Пинской епархии».

Папа Бенедикт XVI назначил архиепископа Тадеуша Кондрусевича митрополитом Минско-Могилевским 21 сентября 2007 г., переместив его с Кафедры ординария Архиепархии Божией Матери в Москве. С июня 2015 г. архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич являлся председателем Конференции католических епископов Республики Беларусь. Еще прежде, чем возглавить Архиепархию в Москве, Тадеуш Кондрусевич побывал первым иерархом в сане епископа в Католической Церкви в Белоруссии со времен коммунистических гонений: 25 июля 1989 г. Папа Иоанн Павел II назначил его Апостольским администратором Минской епархии для католиков в Беларуси, а 20 октября 1989 г. сам же преподал ему епископскую хиротонию в соборе Святого Петра в Риме. За время своего архипастырского служения в Беларуси Тадеуш Кондрусевич основал Гродненскую высшую духовную семинарию, способствовал передаче общинам верующих и открытию порядка сотни ранее закрытых храмовых зданий, инициировал издание массовыми тиражами религиозной литературы, встал у истоков возрождения католичества на белорусской земле, передав затем эту эстафету великому исповеднику веры советских времён, кардиналу Казимиру Свёнтеку. Свой заметный вклад Высокопреосвященный Владыка Тадеуш Кондрусевич внёс и в возрождение католичества в России, возглавляя с 1991 по 2007 год крупнейшую в РФ католическую структуру – Апостольскую администратуру, а затем и Архиепархию с центром в Москве. Это при нем в Российской Федерации была открыта Высшая духовная семинария «Мария Царица апостолов», появились католические медиа и издательства, приступили к служению многочисленные священники и монашествующие.

Назначенный Папой Франциском временно руководить Минско-Могилевской митрополией епископ Казимир Великоселец, окончивший в 1984 г. Рижскую духовную семинарию, с 1999 г. являлся вспомогательным епископом Пинской епархии. В мае 2020 г. ему исполнилось 75 лет, но Святейший Отец позволил ему исполнять архипастырские обязанности еще по меньшей мере два года. Отметим, что Апостольский администратор (administrator apostolicus) назначается руководителем епархии только тогда, когда имеют место серьезные препятствия для канонического управления ею.

По материалам Vatican News